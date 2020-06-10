Умер президент Бурунди, который хотел стать "верховным вождем патриотизма" в стране

Язык
BTC/USD
9771.03
ETH/USD
243.20
LTC/USD
46.44
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Антон Корнилов
Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, который правил страной в
течение 15 лет и хотел стать "верховным вождем патриотизма", умер в возрасте 55
лет от остановки сердца в понедельник, 8 июня. Об этом сообщили в издании Reuters со
ссылкой на заявление властей Бурунди.
На текущий момент неизвестно, когда именно умер Пьер
Нкурунзиза. Его доставили в больницу вечером в субботу, 6 июня, с жалобами на
плохое самочувствие. Уже в воскресенье, 7 июня, президент Бурунди рассказал об
улучшении самочувствия, но в понедельник, 8 июня, умер от сердечного приступа.
Врачи пытались реанимировать его в течение нескольких часов, но безуспешно.
Пьер Нкурунзиза правил Бурунди в течение 15 лет и планировал
создать для себя пожизненную должность "верховного вождя патриотизма" вместо
четвертого президентского срока. Должность предусматривала пенсию в размере 535
тысяч долларов, жизнь на вилле и согласование с ним всех решений правительства.
Как сообщал портал "Комментарии", Панама изолировала мигрантов из Африки в лагерях в джунглях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости