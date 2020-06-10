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Главная Новости Общество события Умер президент Бурунди, который хотел стать "верховным вождем патриотизма" в стране
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Умер президент Бурунди, который хотел стать "верховным вождем патриотизма" в стране

Президент правил Бурунди 15 лет

сегодня, 19:42
Автор:

Антон Корнилов
Умер президент Бурунди, который хотел стать "верховным вождем патриотизма" в стране

Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза, который правил страной в течение 15 лет и хотел стать "верховным вождем патриотизма", умер в возрасте 55 лет от остановки сердца в понедельник, 8 июня. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на заявление властей Бурунди.

На текущий момент неизвестно, когда именно умер Пьер Нкурунзиза. Его доставили в больницу вечером в субботу, 6 июня, с жалобами на плохое самочувствие. Уже в воскресенье, 7 июня, президент Бурунди рассказал об улучшении самочувствия, но в понедельник, 8 июня, умер от сердечного приступа. Врачи пытались реанимировать его в течение нескольких часов, но безуспешно.

Пьер Нкурунзиза правил Бурунди в течение 15 лет и планировал создать для себя пожизненную должность "верховного вождя патриотизма" вместо четвертого президентского срока. Должность предусматривала пенсию в размере 535 тысяч долларов, жизнь на вилле и согласование с ним всех решений правительства.

Как сообщал портал "Комментарии", Панама изолировала мигрантов из Африки в лагерях в джунглях.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-burundi-politics/burundis-outgoing-president-pierre-nkurunziza-dies-statement-idUSKBN23G24H?il=0
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