Укрзализныця запускает экспресс в аэропорт Борисполь

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Татьяна Веремеева
Вместе с возобновлением внутренних и международных авиарейсов в аэропорт
Борисполь с 15 июня начнет курсировать Kyiv Boryspil Express. Об этом на своей
странице в Facebook сообщил и.о. главы АО "Укрзализныци" Иван Юрык.
И.о. главы "Укрзализныци" сообщил, что Kyiv Boryspil Express будет делать
остановку на платформе "Выдубичи", которую открыли сегодня. По словам Ивана
Юрыка, с 15 июня частично восстанавливается курсирование экспресса, а с
увеличением количества авиарейсов в "Укрзализныце" планируют увеличивать и количество рейсов экспресса в
сутки.
Кроме того, Юрык отметил, что на станции "Выдубичи" теперь будет
функционировать транспортный хаб, на котором соединили в единую логистическую
цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный,
авиатранспорт и метрополитен.
"Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", – говорит Иван Юрык.
Ранее "Комментарии" писали, что в пятницу, 5 июня, в Украине восстановили внутренние
авиаперелеты, а с 15 июня планируют восстановить зарубежное авиасообщение. Отметим,
что другие смягчения карантинных ограничений в Украине касаются режима работы
церковных служб и обрядов, открытие ресторанов и кафе – с 15 июня хотят
разрешить заведениям принимать посетителей внутри.
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