Укрзализныця запускает экспресс в аэропорт Борисполь

Вместе с возобновлением внутренних и международных авиарейсов в аэропорт Борисполь с 15 июня начнет курсировать Kyiv Boryspil Express. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы АО "Укрзализныци" Иван Юрык.



И.о. главы "Укрзализныци" сообщил, что Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе "Выдубичи", которую открыли сегодня. По словам Ивана Юрыка, с 15 июня частично восстанавливается курсирование экспресса, а с увеличением количества авиарейсов в "Укрзализныце" планируют увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки.

Кроме того, Юрык отметил, что на станции "Выдубичи" теперь будет функционировать транспортный хаб, на котором соединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен.

"Такая синхронизация позволит киевлянам и гостям столицы максимально комфортно путешествовать", – говорит Иван Юрык.

Ранее "Комментарии" писали, что в пятницу, 5 июня, в Украине восстановили внутренние авиаперелеты, а с 15 июня планируют восстановить зарубежное авиасообщение. Отметим, что другие смягчения карантинных ограничений в Украине касаются режима работы церковных служб и обрядов, открытие ресторанов и кафе – с 15 июня хотят разрешить заведениям принимать посетителей внутри.

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