«Укрзализныця» запускает дополнительные поезда в южные регионы Украины

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда в курортные города
Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Так, уже в июле начнут курсировать 6 новых поездов в южные регионы страны:
- №375/376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5
июля, из Херсона с 6 июля;
- №86/85 Львов - Новоалексеевка – с 5 июля из Львова и начиная с 6 июля из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября – через день;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка – из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки – с 8 июля через день по четным;
- №110/109 Львов - Херсон – ежедневно из Львова начиная с 3 июля, из Херсона – с 4 июля;
- №261/262 Харьков - Бердянск – из Харькова начиная с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска – с 4 июля по 6 сентября по четным дням;
- №282/281 Хмельницкий - Геническ – с Хмельницкого через день с 8 июля, с Геническа через день с 9 июля.
Ранее "Комментарии" писали, что с 23 июня будут запущены 27 пригородных
поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 24 июня – еще
23 поезда по филиалу "Южная железная дорога". Всего после 24 июня можно будет
путешествовать по Украине на 583
пригородных поездах.
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