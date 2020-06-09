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Укрзализныця возобновила движение еще одного поезда дальнего следования

В «Укрзализныце» сообщили, что поезда в Украине будут курсировать чаще

сегодня, 17:40
Автор:

Татьяна Веремеева
Укрзализныця возобновила движение еще одного поезда дальнего следования

АО "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на один поезд дальнего следования и увеличила периодичность курсирования четырех поездов. Так, с 12 июня возобновит движение поезд №774/773 Киев-Шостка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, некоторые поезда теперь будут курсировать каждый день, при том, что раньше они следовали через день. Чаще будут курсировать такие поезда:

- №20/19 Киев – Лисичанск;
- №53/54 Днепр – Одесса;
- №116/115 Киев – Бердянск;
- №136/135 Киев – Покровск.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в жд кассах.

В "Укрзализныце" также напоминают обязательные правила для поездок на поезде. Так, пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Также на время карантина пассажирам не будут предлагать напитки и кондитерские изделия.

Ранее "Комментарии" писали, что вместе с возобновлением внутренних и международных авиарейсов в аэропорт Борисполь с 15 июня начнет курсировать Kyiv Boryspil Express.



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