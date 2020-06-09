Укрзализныця возобновила движение еще одного поезда дальнего следования

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" открыла продажи билетов еще на один поезд дальнего
следования и увеличила периодичность курсирования четырех поездов. Так, с 12
июня возобновит движение поезд №774/773 Киев-Шостка. Об этом сообщает
пресс-служба компании.
Кроме того, некоторые поезда теперь будут курсировать каждый день, при том,
что раньше они следовали через день. Чаще будут курсировать такие поезда:
- №20/19 Киев – Лисичанск;
- №53/54 Днепр – Одесса;
- №116/115 Киев – Бердянск;
- №136/135 Киев – Покровск.
Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в жд кассах.
В "Укрзализныце" также напоминают обязательные правила для поездок на поезде. Так, пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон. Учитывая меры безопасности пассажирам рекомендуется как можно меньше передвигаться по вагонам. Также на время карантина пассажирам не будут предлагать напитки и кондитерские изделия.
Ранее "Комментарии" писали, что вместе с возобновлением внутренних и
международных авиарейсов в аэропорт Борисполь с 15 июня начнет курсировать Kyiv
Boryspil Express.
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