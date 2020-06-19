«Укрзализныця» назначила 50 дополнительных пригородных поездов

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" сообщило, что с 23 июня будут запущены 27 пригородных
поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 24 июня – еще
23 поезда по филиалу "Южная железная дорога".
Всего на сегодняшний день по всей территории страны курсируют 533
пригородных поезда. В компании отмечают, что всего после 24 июня можно будет
путешествовать по Украине на 583 пригородных поездах.
Кроме того, в компании призывают соблюдать правила карантина во время проезда
железнодорожным транспортом. Так, необходимо соблюдать социальную дистанцию, надевать
маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться
дома. На время действия карантинных ограничений в каждом пригородном поезде
будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" с 6 июня временно прекратила
продажу билетов в Славянск и отменила остановку в связи с усилением
карантинных мероприятий в городе. Такое решение "Укрзализныця" приняла на
основании рекомендации региональной комиссии по вопросам
техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой
областной государственной администрации.
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