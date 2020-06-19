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«Укрзализныця» назначила 50 дополнительных пригородных поездов

Пригородные поезда начнут курсировать с 23 и 24 июня

сегодня, 15:15
Автор:

Татьяна Веремеева
«Укрзализныця» назначила 50 дополнительных пригородных поездов

АО "Укрзализныця" сообщило, что с 23 июня будут запущены 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", а с 24 июня – еще 23 поезда по филиалу "Южная железная дорога".

Всего на сегодняшний день по всей территории страны курсируют 533 пригородных поезда. В компании отмечают, что всего после 24 июня можно будет путешествовать по Украине на 583 пригородных поездах.

Кроме того, в компании призывают соблюдать правила карантина во время проезда железнодорожным транспортом. Так, необходимо соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, а в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставаться дома. На время действия карантинных ограничений в каждом пригородном поезде будет находиться проводник, который будет следить за соблюдением этих норм.

Ранее "Комментарии" писали, что "Укрзализныця" с 6 июня временно прекратила продажу билетов в Славянск и отменила остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе. Такое решение "Укрзализныця" приняла на основании рекомендации региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной государственной администрации.


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