«Укрзализныця» из-за паводков отменяет пригородные поезда на Прикарпатье

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Татьяна Веремеева
АО "Укрзализныця" отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных
направлениях на Прикарпатье из-за паводков. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
Пресс-служба компании сообщает, что с 24 июня временно прекращают
курсирование 4 поезда по таким маршрутам: Коломыя - Снятын, Снятын - Коломыя,
Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта. Кроме того, с 25 июня не
будут курсировать еще три поезда: Снятын - Коломыя, Коломыя - Снятын, Ворохта -
Ивано-Франковск.
Ранее "Комментарии" писали, что жители некоторых районов Закарпатской,
Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей могут получить
пенсии с задержкой из-за сильных паводков в этих регионах.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский
записал видеообращение, в котором пообещал выделить финансовую помощь, а
также решить вопрос разрушенного жилья людям, которые пострадали от наводнений
в западных областях нашей страны.
Сообщается,
что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче,
где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом. Более того, в
пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение.
Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов
питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую область сейчас
доставили почти три тонны гуманитарного груза.
Как сообщалось, премьер-министр Денис
Шмигаль рассказал о разрушении из-за наводнения в западных областях Украины и
первоначальных суммах финансовой помощи. Из-за сильных дождей, по словам
премьер-министра, несколько
частных домов просто исчезли с лица земли.
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