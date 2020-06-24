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«Укрзализныця» из-за паводков отменяет пригородные поезда на Прикарпатье

«Укрзализныця» сообщает, что поезда начнут опять курсировать после преодоления последствий непогоды

24 июня 2020, 23:49
Автор:

Татьяна Веремеева
«Укрзализныця» из-за паводков отменяет пригородные поезда на Прикарпатье

АО "Укрзализныця" отменила курсирование 7 пригородных поездов на отдельных направлениях на Прикарпатье из-за паводков. Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

Пресс-служба компании сообщает, что с 24 июня временно прекращают курсирование 4 поезда по таким маршрутам: Коломыя - Снятын, Снятын - Коломыя, Ворохта - Ивано-Франковск и Ивано-Франковск - Ворохта. Кроме того, с 25 июня не будут курсировать еще три поезда: Снятын - Коломыя, Коломыя - Снятын, Ворохта - Ивано-Франковск.

Ранее "Комментарии" писали, что жители некоторых районов Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областей могут получить пенсии с задержкой из-за сильных паводков в этих регионах.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал выделить финансовую помощь, а также решить вопрос разрушенного жилья людям, которые пострадали от наводнений в западных областях нашей страны.

Сообщается, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом. Более того, в пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую область сейчас доставили почти три тонны гуманитарного груза.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о разрушении из-за наводнения в западных областях Украины и первоначальных суммах финансовой помощи. Из-за сильных дождей, по словам премьер-министра, несколько частных домов просто исчезли с лица земли.


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