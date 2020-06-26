Украинские олигархи во время карантина катались за границу - СМИ

Украинское небо, которое на время карантина закрыли для самолетов, оказалось открытым для частных бортов олигархов. Об этом сообщили журналисты программы "Схемы". Несмотря на запрет, самолеты летали между украинскими городами, а некоторые побывали за границей.

Среди избранных, которых правила карантина коснулись менее остальных, оказались Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Вадим Новинский, Виктор Медведчук, Александр Ярославский и Валерий Хорошковский.

"Карантин не для олигархов" - так назвали свой материал журналисты. И вот почему. Согласно постановлению Кабмина № 228 все аэропорты, кроме Борисполя и Львова, должны были остановить работу. До 5 июня они не имели права ни принимать, ни отправлять пассажирские самолеты, будь то рейсовые судна или чартеры.

Однако только самолеты группы "Приват" во время карантина, согласно данным сервиса FlightRadar24, совершили около 10 полетов между Днепром и Киевом. В апреле в "Борисполе" были замечены и Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

В то же время, в мае с Киева в Харьков на частном самолете летал Александр Ярославский, а с Ужгорода в Киев - Виктор Медведчук.

Сами они не отрицают, что действительно летали в этот период. Да и формально все разрешения на перелеты у украинских олигархов действительно были. В частности, от Госавиаслужбы и СБУ.

Вопреки запрету, украинские олигархи во время карантина совершали полеты и за границу. Напомним, что любые пассажирские авиаперевозки за пределы Украины были запрещены до 15 июня. В то же время, Вадим Новинский 5 июня через Литву прилетел в Украину из Санкт-Петербурга. На самоизоляцию после этого не пошел. Уверяет, что сделал тест на коронавирус. А 12 июня с Великобритании, которая была на тот момент в "красной зоне", прилетел миллионер и хороший знакомый президента Зеленского - Валерий Хорошковский.

В Госавиаслужбе объяснили, что разрешения на полеты давали самолетам, а не конкретным людям. А вот в Мининфраструктуры такой избирательный подход к соблюдению карантинных ограничений пока никак не объяснили.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что нарушителей карантина в Украине собираются ловить в городских маршрутках.

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