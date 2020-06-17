Украинские авиарейсы в Польшу отменили

Польша восстановила авиасообщение, однако Украина в перечень стран не попала. Международное сообщение с Польшей доступно лишь для граждан Европейского союза и Европейской ассоциации свободной торговли, кроме туристов из Великобритании, Швеции и Португалии. В связи с этим, рейсы, которые были запланированы на 17 июня, пришлось отменить. Из киевского аэропорта должны были вылететь самолеты авиаперевозчика Wizz Air в Варшаву, Краков и Вроцлав, а также авиакомпании LOT в Варшаву. По предварительным данным, ограничения на перелеты в Польшу будут действовать для граждан Украины как минимум до конца июня.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп намерен запретить авиалиниям Китая совершать полеты в воздушном пространстве США. Такое возможное решение станет ответом на отказ Пекина возобновлять перелеты американских авиалиний. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Reuters. В Вашингтоне считают, что Пекин нарушил договоренность о рейсах между странами. В Белом доме и Департаменте транспорта пока отказываются комментировать эту информацию.



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