Украинцам готовят шокирующее решение по тарифам на газ: кто больше всего пострадает

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на распределение природного газа для операторов газораспределительных сетей. Это решение приведет к увеличению абонплаты за газ для бизнеса, то есть для небытовых потребителей. Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 2 декабря.

Планируется, что абонплата для бизнеса вырастет в следующем году в два этапа – с 1 января и с 1 апреля.

По словам докладчика, средневзвешенный тариф на услуги по распределению газа для небытовых потребителей составит 1,63 грн/куб. м без НДС с 1 января и 1,96 грн/куб. м без НДС с 1 апреля 2026 года.

Для населения размер абонплаты останется без изменений, ведь мораторий действует на пересмотр тарифов в период военного положения.

Исполняющий обязанности "Газораспределительные сети Украины" Сергей Скиба подчеркнул, что повышение позволит частично компенсировать текущие убытки предприятия. Он также напомнил, что тарифы не пересматривались с 2021 года.

По данным Expro, среднестатистическое повышение тарифов на распределение газа в Украине с 1 апреля 2026 г. ожидается на уровне 76%.

Самый низкий тариф будет оставаться в Харьковском городском филиале "Газораспределительных сетей Украины" (ГРМУ), входящем в структуру "Нафтогаза": 0,65 грн/куб. м без НДС с 1 января и 0,78 грн/куб. м без НДС с 1 апреля 2026 г., что в сумме составляет рост на 80%.

