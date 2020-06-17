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Украина возобновляет пропуск на границе с Румынией

Сегодня начнет работу один из пунктов пропуска на границе с Румынией

сегодня, 17:59
Автор:

Таисия Ерохина
Украина возобновляет пропуск на границе с Румынией

Сегодня, 17 мая, в 18:00 возобновляется работа пункта пропуска "Солотвино" - "Сигет-Мармарицей" на границе Украины и Румынии Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на пограничную полицию соседней страны.

Сообщается, что пропуск на территорию Румынии будет осуществляться для определенных категорий: граждан, которые официально трудоустроены в Румынии и имеют подтверждающие документы (без прохождения обязательной обсервации); людей, направляющихся транзитом (в течение 48 часов); всех остальных, кто прибывает в Румынию, но с прохождением обязательной обсервации.

Напомним, на границе Украины с Россией и Беларусью благодаря ослаблению карантина было решено восстановить движение в пунктах пропуска. Так, пропуск снова начали в пунктах "Дольск" и "Вильча".

Ранее "Комментарии" сообщали, что на границе Украины и Польши разрешили проезд авто. Сейчас пересечь границу можно в 4 пунктах, но везде очереди. Так, возобновили автомобильное сообщение между Украиной и Польшей в пункте "Шегини-Медика". Отметим, до этого были открыты пограничные пункты пропуска Украины со Словакией и Молдовой.


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Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Do-uvagi-gromadyan-yaki-planuyut-poizdku-do-Rumunii/
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