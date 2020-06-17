Украина восстановила работу пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью

Кабинет министров Украины восстановил пешеходное сообщения в пунктах пропуска на границе с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Об этом говорится в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, постепенные послабления карантинных мероприятий в Украине дают возможность восстановить сообщение в пунктах пропуска на государственной границе с этими соседними государствами. В МВД отметили, что речь идет о возобновлении пешеходного движения для граждан Украины и движения автомобильного транспорта в пунктах пропуска для автомобильного сообщения "Дольск" и "Вильча".

Напомним, на границе Украины и Польши разрешили проезд авто. Сейчас пересечь границу можно в 4 пунктах, но везде очереди.



Кроме того, правительство решило возобновить работу 6-ти пунктов пропуска на границе с Польшей, 2 – со Словакией, 4 – с Венгрией, 7 – с Румынией, 46 – с Молдовой и 1 – для морского сообщения. Так, украинская Госпогранслужба готова возобновить проезд в автомобильных пунктах пропуска "Смильница-Кросценко", "Угринов-Долгобычив", "Грушев-Будомеж" и "Устилуг-Зосин" сразу, как только смежная сторона возобновит пропуск.

Ранее были открыты пограничные пункты пропуска Украины со Словакией и Молдовой.

Как сообщалось, страны Евросоюза собираются открыть границы: названа дата. Так, в Евросоюзе обсудили снятие карантинных ограничений и дату открытия внешних границ.

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