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Украина в 2005 году рекордно увеличила объемы импорта: данные таможни

Украина в январе-мае 2025 года импортировала товаров на $31,3 млрд, а экспортировала всего на $16,9 млрд

6 июня 2025, 23:30
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Клименко Елена

За первые пять месяцев 2025 года Украина импортировала товаров на сумму 31,3 миллиарда долларов США, тогда как экспортная выручка составила 16,9 миллиарда долларов. Такие данные обнародовала Государственная таможенная служба Украины.

Украина в 2005 году рекордно увеличила объемы импорта: данные таможни

Фото: скриншот

Среди стран, из которых Украина больше импортировала, первые позиции занимают: Китай — $6,5 млрд , Польша — $2,9 млрд, Германия — $2,6 млрд.

В то же время, крупнейшими покупателями украинских товаров стали: Польша — $2 млрд, Турция — $1,4 млрд и Италия — $1 млрд.

В структуре импорта преобладают три основные категории товаров:

— Машины, оборудование и транспортные средства – $11,9 млрд (68% от всего импорта). Их таможенное оформление принесло бюджету 75,6 млрд грн – это 29% всех таможенных поступлений.

— Продукция химической промышленности — $5,2 млрд (15% таможенных поступлений, или 41 млрд грн).

— Топливно-энергетические товары – $4 млрд. Поступления в бюджет – 72,6 млрд грн (27%).

На экспорт из Украины больше всего поставлялось продовольственной продукции – на $9,7 млрд, металлов и изделий из них – $1,9 млрд, машин и оборудования – $1,5 млрд.

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, государство получило 121,6 миллиона гривен.

Согласно данным таможни, индекс замещения импорта составляет 53,9%, то есть объем украинского экспорта покрывает лишь немногим более половины объема импорта. Это свидетельствует о значительной зависимости экономики от иностранных товаров.

Портал "Комментарии" писал, что на четвертом году полномасштабной войны Украина продолжает бороться за сохранение своей экспортной способности. Наибольшее испытание для аграрного сектора – это изменение не только логистики, но и самой философии ведения сельского хозяйства.



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