Украина согласилась на диалог с РФ: названа неожиданная причина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к личным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным в Турции. Цель – достичь немедленного прекращения огня для сохранения жизней украинцев, сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, такая инициатива Зеленского вполне обоснована и демонстрирует искреннюю волю к завершению войны.

"Сейчас как никогда важно немедленно остановить боевые действия — прежде всего, чтобы спасти людей. Президент Зеленский вполне готов к этой встрече. И вместе с международными партнерами мы способны достичь реального результата", — подчеркнул Буданов.

Напомним, Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры в Стамбуле после ультиматума со стороны союзников Украины, пригрозивших России новыми санкциями в случае отказа от перемирия. Зеленский подтвердил готовность прибыть в Турцию 15 мая, даже несмотря на то, что РФ официально не подтвердила участие Путина. Президент Украины отметил, что готов обсуждать прекращение огня и обмен пленными.

Кроме того, существует вероятность участия в переговорах представителей США. Бывший президент Дональд Трамп не исключил собственного присутствия в Стамбуле, а Вашингтон уже планирует отправить туда своих делегатов – Стива Виткоффа и Кита Келлога.

Портал "Комментарии" писал, что президент Украины Владимир Зеленский отправится в Турцию, даже если диктатор Владимир Путин откажется участвовать в прямых переговорах. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, этот шаг станет четким месседжем мирового сообщества: Россия не заинтересована в мирном урегулировании и избегает серьезного диалога.