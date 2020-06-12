Украина разрешит двойное гражданство: названы условия

Украинцам хотят разрешить получать двойное гражданство. Однако иметь паспорта разных стран смогут себе позволить далеко не все, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в студии программы "Право на власть".

На данный момент Конституция запрещает украинцам иметь двойное гражданство. По закону, если хочешь стать гражданином Украины, должен отказаться от других паспортов. По мнению Кулебы, это не совсем правильно и нарушает права некоторых граждан. Мол, Конституция была написана еще в средине девяностых, а с тех времен ситуация очень изменилась.

"Вопрос двойного гражданства вызывает дискуссии. Есть люди, которые эту идею поддерживают. Есть те, кто против. Я лично уверен, что нам необходимо найти сбалансированное решение", - говорит Кулеба.

Например, он предлагает позволить иметь паспорта двух разных стран тем украинцам, которые живут за границей.

"Почему мы должны лишать этих людей права оставаться нашими гражданами?", - спрашивает глава МИД.

Но вместе с тем, должны оставаться категории граждан, чей украинский паспорт должен быть единственным, уверен чиновник.

"Полностью согласен с тем, что двойное гражданство недопустимо для государственных служащих и представителей власти. Ну и, безусловно, не может быть двойного гражданства со страной-агрессором. Чтобы отсеять подобные случаи, просто необходимо определить дополнительные критерии", - сказал министр.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект до двойном гражданстве. Но депутаты рассматривать его отказались и сняли с повестки дня. Объяснили это тем, что документ нуждается в доработке.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что Владимир Зеленский предложил отменить визы для граждан некоторых стран. В одностороннем порядке, конечно же.

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