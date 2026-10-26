logo

BTC/USD

80216

ETH/USD

2321.35

USD/UAH

45.54

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Украина почти месяц ждет выполнения обещания Трампа: Зеленский поручил снова давить на США
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина почти месяц ждет выполнения обещания Трампа: Зеленский поручил снова давить на США

Киев добивается согласования поставок перехватчиков для Patriot и NASAMS

26 октября 2026, 15:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета, необходимой для продвижения вопроса о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада руководителей Министерства обороны и МИД, а также главнокомандующего ВСУ.

Украина почти месяц ждет выполнения обещания Трампа: Зеленский поручил снова давить на США

Украина и США. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, Киев продолжает переговоры сразу с несколькими направлениями – Соединенными Штатами, европейскими странами и другими партнерами, располагающими запасами перехватчиков PAC-2 и PAC-3. Эти ракеты используются для усиления украинской противовоздушной обороны, в частности для противодействия воздушным угрозам.

"В течение почти месяца ожидаем подпись господина Хегсета по ракетам для “Пэтриотов” и “Насамсов”. Поручил еще раз проговорить это с американской стороной", — заявил Зеленский.

Президент не уточнил, почему согласование затянулось и когда Киев рассчитывает получить окончательный ответ. Также не сообщается, идет ли речь о конкретной партии ракет или о более широком механизме поставок.

Параллельно Украина продолжает обсуждать возможность получения необходимых боеприпасов у европейских и других союзников. Такой подход позволяет искать альтернативные источники снабжения на случай, если согласование американской помощи будет продолжать задерживаться.

Потребность в перехватчиках остается важным вопросом для украинской ПВО: наличие самих зенитных комплексов не гарантирует их полноценной работы без достаточного запаса ракет. Поэтому Киев добивается не только политической поддержки партнеров, но и практических решений по обеспечению систем боеприпасами.

Заявление Зеленского свидетельствует, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются. Однако сроки возможного решения и объемы будущих поставок пока остаются неизвестными.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал три условия для остановки ударов по НПЗ России: что потребовал Киев от США.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости