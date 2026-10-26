Украина почти месяц ждет выполнения обещания Трампа: Зеленский поручил снова давить на США

Украина почти месяц ожидает подписи главы Пентагона Пита Хегсета, необходимой для продвижения вопроса о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада руководителей Министерства обороны и МИД, а также главнокомандующего ВСУ.

Украина и США. Фото: из открытых источников

По словам главы государства, Киев продолжает переговоры сразу с несколькими направлениями – Соединенными Штатами, европейскими странами и другими партнерами, располагающими запасами перехватчиков PAC-2 и PAC-3. Эти ракеты используются для усиления украинской противовоздушной обороны, в частности для противодействия воздушным угрозам.

"В течение почти месяца ожидаем подпись господина Хегсета по ракетам для “Пэтриотов” и “Насамсов”. Поручил еще раз проговорить это с американской стороной", — заявил Зеленский.

Президент не уточнил, почему согласование затянулось и когда Киев рассчитывает получить окончательный ответ. Также не сообщается, идет ли речь о конкретной партии ракет или о более широком механизме поставок.

Параллельно Украина продолжает обсуждать возможность получения необходимых боеприпасов у европейских и других союзников. Такой подход позволяет искать альтернативные источники снабжения на случай, если согласование американской помощи будет продолжать задерживаться.

Потребность в перехватчиках остается важным вопросом для украинской ПВО: наличие самих зенитных комплексов не гарантирует их полноценной работы без достаточного запаса ракет. Поэтому Киев добивается не только политической поддержки партнеров, но и практических решений по обеспечению систем боеприпасами.

Заявление Зеленского свидетельствует, что переговоры с Вашингтоном по этому вопросу продолжаются. Однако сроки возможного решения и объемы будущих поставок пока остаются неизвестными.

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