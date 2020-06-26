Украина передала первый морской порт в концессию

Фото: president.gov.ua

Херсонский морской торговый порт передан в концессию грузино-швейцарской компании-консорциума "Рисоил-Херсон". Об этом информирует пресс-служба Офиса президента.

Сообщается, что это первая за всю историю независимости Украины морская концессия. Соглашение по передаче в концессию имущества ГП "Херсонский морской торговый порт" и имущества ГП "Администрация морских портов Украины" подписано на 30 лет.

Как заявил президент Владимир Зеленский, на предприятии будут создаваться новые рабочие места, а людей, которые работают там сейчас, не будут сокращать. Кроме того, по словам гаранта, ожидается увеличение заработных плат.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что от этого проекта государственно-частного партнерства ожидается 300 млн гривен инвестиций в развитие порта и инфраструктуры города и региона в ближайшие три года.

"У концессионера очень амбициозные планы – планируют не останавливаться на этом этапе и увеличить грузоперевалку в течение следующих нескольких лет до 5 млн тонн", - отметил Криклий.

Соглашение предусматривает, что концессионер должен обеспечить объемы перевалки грузов в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн за год, в течение трех с половиной лет после окончания переходного периода инвестировать в объект концессии минимум 216 млн грн, а также осуществить вклад в развитие местной инфраструктуры минимум на 18 млн грн. Кроме того, планируют улучшить качество стивидорных услуг, которые осуществляются с использованием переданного в концессию имущества, для потребителей.

Также сообщается, что концессионер ежегодно будет платить концессионный платеж – не менее 12 млн гривен с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера.

Как сообщалось ранее, "Рисоил-Херсон" должен вложить в Херсонский порт более 300 млн грн. инвестиций.

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