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Украина отмечает День Конституции

День Конституции отмечается в Украине уже 24 раз

сегодня, 09:48
Автор:

Сергей Медведев
Украина отмечает День Конституции

Украинцы отмечают национальный праздник — День Конституции. Этот праздник отмечается уже в 24 раз — ежегодно, 28 июня. Согласно законодательству, этот день объявляется выходным. Поскольку в 2020 году праздник приходится на воскресенье, то следующий день — понедельник, 29 июня тоже является выходным.

Праздник Дня Конституции принят в ознаменование главного документа страны, который народные депутаты второго созыва приняли на пятой сессии 24 года назад. Основной документ страны был принят Верховной Радой в ночь на 28 июня 1996 года.

Отметим, что Украина была последней из республик СССР, которая приняла новую конституцию.

В этом году впервые торжественные и массовые мероприятия, посвященные празднику, отменены из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщал портал "Комментарии", ночь с 27 на 28 июня стала исторической - парламент, несмотря на все противоречия, приступил к обсуждению и принятию Основного закона, рассматривая одну статью за другой. Главный докладчик Михаил Сирота провел на парламентской трибуне 23 часа. В 9 часов 18 минут 28 июня Конституция Украины была принята - в ее поддержку проголосовал 321 депутат, при 45 голосах против и 12 воздержались.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1877562-v-ukrayini-sogodni-svyatkuyut-den-konstitutsiyi-1
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