Ученые рассказали об опасных последствиях карантина

Пандемия коронавируса и карантин, который за ней последовал, спровоцировали резкое увеличение случаев тяжелой депрессии. Особенно сильно они ударили по психическому здоровью молодежи. К такому выводу пришли ученые, которые провели соцопрос среди граждан Германии, Норвегии и Канады сообщает DW.

Как именно карантинные ограничения повлияли на психологическое состояние людей решили изучить исследователи немецкой Частной высшей школы Гёттенгена, университета Регенсбурга, норвежского Университета прикладных наук, а также Карлтонского университета из Оттавы. Опрос ученые проводили онлайн. Для этого использовали ISR-анкету. Она помогает обнаружить на ранних стадиях симптомы психических расстройств.

Исследователи предполагали, что симптомы, в частности, тяжелой депрессии, выявят у одного процента опрошенных. Но результат их крайне удивил. Опасение вызвало состояние сразу 5 процентов респондентов. Большинство их них - это молодые люди, возраст которых - от 18 до 25 лет. У них обнаружили признаки тяжелой депрессии.

Профессор Юсеф Шибан считает, что последствия карантина жители планеты будут ощущать на своем психологическом состоянии довольно долго. Ведь люди не спешат обращаться к психологам и психотерапевтам. Да и квалифицированных специалистов, способных помочь в данном случае, крайне мало, говорит ученый.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Йельском университете решили онлайн помогать тем, кто из-за карантина впал в депрессию. Они открыли доступ к одному из самых популярных курсов, который учит людей искать счастье в обычных вещах. Даже находясь на карантине взаперти.

Вместе с тем, врачи предупреждают, справиться с настоящей депрессией, а не обычной хандрой, самостоятельно практически невозможно. Лучше всего как можно быстрее обратиться к специалисту, чтобы избежать тяжелых последствий.

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