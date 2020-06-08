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Ученые рассказали об опасных последствиях карантина

Самый разрушающий удар пандемия коронавируса и карантин нанесли по психическому здоровью молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, - результаты соцопроса

сегодня, 15:56 comments501
Автор:

Виолетта Комаровская
Ученые рассказали об опасных последствиях карантина

Пандемия коронавируса и карантин, который за ней последовал, спровоцировали резкое увеличение случаев тяжелой депрессии. Особенно сильно они ударили по психическому здоровью молодежи. К такому выводу пришли ученые, которые провели соцопрос среди граждан Германии,  Норвегии и Канады сообщает DW.

Как именно карантинные ограничения повлияли на психологическое состояние людей решили изучить исследователи немецкой Частной высшей школы Гёттенгена, университета Регенсбурга, норвежского Университета прикладных наук, а также Карлтонского университета из Оттавы. Опрос ученые проводили онлайн. Для этого использовали ISR-анкету. Она помогает обнаружить на ранних стадиях симптомы психических расстройств. 

Исследователи предполагали, что симптомы, в частности, тяжелой депрессии, выявят у одного процента опрошенных. Но результат их крайне удивил. Опасение вызвало состояние сразу 5 процентов респондентов. Большинство их них - это молодые люди, возраст которых - от 18 до 25 лет. У них обнаружили признаки тяжелой депрессии.

Профессор Юсеф Шибан считает, что последствия карантина жители планеты будут ощущать на своем психологическом состоянии довольно долго. Ведь люди не спешат обращаться к психологам и психотерапевтам. Да и квалифицированных специалистов, способных помочь в данном случае, крайне мало, говорит ученый. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Йельском университете решили онлайн помогать тем, кто из-за карантина впал в депрессию. Они открыли доступ к одному из самых популярных курсов, который учит людей искать счастье в обычных вещах. Даже находясь на карантине взаперти.

Вместе с тем, врачи предупреждают, справиться с настоящей депрессией, а не обычной хандрой, самостоятельно практически невозможно. Лучше всего как можно быстрее обратиться к специалисту, чтобы избежать тяжелых последствий. 


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Источник: https://www.dw.com/ru/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D1%8F%D0%%20B2%%20D0%%20B8%%20D0%%20BB%%20D1%%2083%%20D1%%2081%%20D0%%20B0%20/%20a-53722993
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