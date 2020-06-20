У Зеленского анонсировали проверки общественного транспорта и общепитов

На следующей неделе в Украине будут проводить проверки заведений общественного питания и транспорта относительно соблюдения условий карантина из-за коронавируса. В пресс-службе Офиса президента сообщают, что об этом шла речь во время селекторного совещания с участием президента Владимира Зеленского.



Глава государства акцентировал внимание на том, что заведения должны следить, чтобы все посетители находились в масках. Те, кто этого не будут делать – понесут ответственность. По словам Зеленского, общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям.

В то же время глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что в стране уже провели более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта, при которых были выявлены 703 нарушения. По словам Авакова, нарушения в основном были связаны несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Нарушителям придется заплатить почти на 2 млн гривень штрафов.

Ранее "Комментарии" писали, что министр здравоохранения Украины сообщил, что жителям нашей страны не обязательно носить маски на пляже. При этом он озвучил, при каких условиях это возможно.

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