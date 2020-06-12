Турция – тестирование, США – без ограничений: с какими странами Украина возобновила авиасообщение

Украина постепенно восстанавливает авиасообщение после карантина, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Так, сегодня Кабинет министров Украины решил открыть пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешил въезд для ряда иностранцев (они не должны быть гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находиться на территории таких государств в течение последних 14 дней). Криклий заявил, что эти шаги помогают восстановить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение.

Сообщается, что Украина возобновляет регулярное международное авиасообщение с Албанией и США – без ограничений на границе, без тестирования, Великобританией – карантин 14 дней, Турцией – без ограничений на границе, но с тестированием по прибытии, Тунисом (с 27 июня) – тестирование по прибытии.

Кроме того, будет рассмотрена возможность восстановления авиасообщения после улучшения эпидемиологической ситуации с Кипром и Черногорией (решение пересматривается еженедельно), а также Грузией и Грецией (речь идет о дате с 1 июля).

Напомним, Словакия изменила правила въезда с Украины: тест на коронавирус – обязательный.

Как сообщалось, в Кабмине назвали даты запуска внутреннего и внешнего авиасообщения.

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