Трансгендер из США забеременел вторым ребенком

Фото: Mercury Press & Media

Трансгендер из Соединенных Штатов Кайден Коулман снова беременный. Изданию The Mirror он рассказал, что наслаждается своим положением. А еще очень обижается, когда окружающие думают, что у него пивной живот.

Это уже вторая беременность Кайдена. Он уже воспитывает дочку Азаэлию. Впервые трансгендер забеременел в 2013 году. На тот момент он уже начал трансгендерный переход от женщины к мужчине. Кайден принимал гормональные таблетки и готовился к операции по удалению молочных желез. При этом все женские органы у него сохранились. В какой-то момент Кайден перестал принимать препараты и в этот момент и произошло чудо. О том, что станет родителем он узнал уже на 21-й неделе беременности.

Девочка родилась здоровой и сейчас живет с Кайденом. Однако семье пришлось через многое пройти. Узнав о его беременности, многие стали критиковать Кайдена и даже оскорблять. Не прекратилась травля и после рождения малышки. Некоторые даже требовали, чтобы органы опеки отобрали ребенка. Несмотря на все это, 33-летний американец решился забеременеть во второй раз. Ребенок должен родиться уже в конце лета.

"Я не могу дождаться, когда уже смогу увидеть своего второго ребенка. Азаэлия тоже очень взволнована и с нетерпением ждет появления на свет маленькой сестрички или братика", - поделился своими эмоциями Кайден.





Он говорит, что врачи предлагали ему сделать аборт, но этот вариант развития событий Кайден сразу же отбросил.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, что создательницу Гарри Поттера Джоан Роулинг обвинили в неприязни к трансгендерам.

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