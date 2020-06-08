То, что компания Медведчука есть в списке владельцев телеканала 1+1, имеет политическое основание, - Марунич

В Украине началась перегруппировка и "смотр информационных сил" перед местными выборами. Так политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал в своей колонке на сайте "Корреспондент" информацию о создании телеканала Киев.Live.

Подобная перегруппировка информационных сил происходит перед каждыми выборами, говорит эксперт.

"Из свежих примеров это, конечно, Киев.Live. Также, в мае стало известно, что предыдущий собственник продал журнал "Фокус", причем сумма сделки составила мизерные 100 тысяч гривен. Сам бывший владелец проговорился журналистам, что готов был даже доплатить, лишь бы избавиться от убыточного актива. Кроме того, на информационный рынок вернулся журнал Forbes Украина, первый номер которого опубликовал рейтинг 100 самых богатых украинцев", - приводит примеры эксперт.

Марунич также призывает обратить внимание на интересные подробности по поводу структуры собственности "1+1".

"В декларации Виктора Медведчука есть компания БОЛВІК ВЕНЧЕРЗ ЛТД / BOLVIK VENTURES LTD. Зарегистрированная на Британских Виргинских островах BOLVIK VENTURES LTD, оформлена на супругу политика Оксану Марченко", - отметил эксперт.

Компания с точно таким же названием есть среди собственников телеканала "1+1".

"Компания с названием BOLVIK VENTURES LTD присутствует в списке владельцев телеканала "1+1", в чем любой желающий может убедиться на официальном сайте этого ресурса", - подчеркнул политический эксперт.

По словам Марунича, то, что Медведчук является совладельцем "1+1" - имеет политическое основание.

"Интересно, что журналисты "1+1", делавшие сюжет о декларации Медведчука, то ли не осилили, то ли не рискнули рассказать об этом факте. А, между тем, Медведчук в списке совладельцев "1+1" - это информация, которая на 100 % имеет политическое значение", - подчеркнул автор.

Также Марунич объяснил, что с приближением местных выборов многие региональные элиты либо запускают собственные медиа-ресурсы, либо стремятся наладить каналы с популярными всеукраинскими каналами.

"Приближаются местные выборы, а в такое время резко возрастает популярность как региональных, так и всеукраинских медиа. Многие региональные бизнес-группы содержат свои каналы ТВ и Интернет-сайты, а также стараются наладить контакты с информационными каналами вроде "112 Украина" и NewsOne, имеющими высокую популярность среди аудитории", - написал он.

В связи с этим политический эксперт прогнозирует изменения на медиарынке.

"Можно смело прогнозировать, что чем ближе к местным выборам, тем больше будет информации о смене собственников / появлении нового телеканала, газеты или сайта", - говорит Дмитрий Марунич.

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