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Тарифы на электроэнергию могут поднять, чтобы выполнить план Ахметова, - Скороход

Тарифы на электроэнергию хотят поднять, чтобы удовлетворить интересы компании ДТЭК, - депутат Скороход

сегодня, 12:18
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Тарифы на электроэнергию могут поднять, чтобы выполнить план Ахметова, - Скороход

В Украине будет дорожать электроэнергия. Об этом заявила в эфире канала "112 Украина" народный депутат Анна Скороход. По ее словам, тарифы хотят поднять, так как в этом заинтересована компания ДТЭК Рината Ахметова. 

Подорожать, в частности, может электроэнергия для населения.

"Я считаю, что наш Кабмин путает собственные интересы с общегосударственными. Например, мне интересна сфера энергетики, в которой я сейчас работаю. У меня складывается впечатление, что работа ведется в интересах одной компании - ДТЭК. Все делается для того, чтобы вывести ДТЭК из кризиса. Эта компания, к слову, продала облигаций на 325 миллионов долларов по "зеленке", - рассказала Скороход.

Речь идет о так называемом "зеленом тарифе", по которому продают и покупают электроэнергию с восстанавливаемых источников энергии. В частности, и компания ДТЭК. 

"Отмечу, что нам подают меморандум, который снижает стоимость зеленой генерации лишь на 15% для солнца и 7,5% для ветра. Мне непонятно, почему за счет населения мы должны выполнять план Ахметова. А поднимать тарифы собираются, напомню, именно для населения", - говорит депутат. 

Напомним, что ранее НКРЭКУ обнародовала проект решения, в котором предлагают увеличить тариф "Укрэнерго" почти в 4 раза. Электроэнергия для населения может подорожать уже с первого августа этого года. 


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Источник: https://www.facebook.com/719709461784221/posts/980096875745477/
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