Суркис и Мамка против легенд футбола: депутаты готовятся рассмотреть постановление о футбольной ВСК

По истечению 6 месяцев работы, Комиссия, изучавшая строительство футбольных полей по госпрограмме, прекратила свою работу, так и не представив итогового отчета. А накануне голосования постановлений о ВСК, в СМИ развернулась противостояние между политиками ОПЗЖ и легендами украинского футбола.

Так, нардеп Мамка, который, входит в футбольную ВСК и которого называют лоббистом интересов Суркиса в разгоревшемся споре, выступил с заявлениями о необходимости продолжить работу Комиссии. В то время как легенды украинского футбола в лице Андрея Шевченко, Игоря Беланова и Олега Блохина призвали ВР и народных депутатов не продлевать полномочия футбольной ВСК, назвав ее специально созданным "инструментом манипуляций для дискредитации УАФ".

В открытом обращении к депутатам ВР, футболисты констатировали, что такая дискредитация продолжается уже два года. Именно поэтому, они призывают политиков не допускать дальнейшего политического давления на украинский футбол.

“В течение шести месяцев работы ВСК, сложилось впечатление, что целью работы комиссии было не установление истины, а создание нового инструмента для манипуляций... Об этом свидетельствуют и последние заявления отдельных народных депутатов, которые ставят политические интересы выше интересов украинского футбола. Есть серьезные опасения, что для некоторых важнее само существование такой комиссии, как технологии для новых манипуляций, а не объективные результаты ее работы. Просим вас ни при каких обстоятельствах не допустить политизации работы ВСК и исключить политику как таковую, по этому вопросу при рассмотрении предложения о продлении работы комиссии”, — говорится в открытом обращении Шевченко, Беланова и Блохина.



Также отмечается, что в "Слуге народа" уже озвучили свое мнение касательно футбольной Комиссии. Она, по словам, Ирины Верещук, носит "искусственный характер", и скорее всего с ее помощью "кто-то с кем-то пытается свести личные счеты".





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