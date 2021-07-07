Суды в Днепре: почему публикации в СМИ могут стать важнее закона

Жители Днепра активно жалуются на бездействие судов в городе. В частности, суды в последнее время стали жертвами сомнительных публикаций в средствах массовой информации.



Как работают суды в Днепре

Например, во время демонтажа билбордов в Днепре 2 июля произошел конфликт между сотрудниками КП "Муниципальная варта" и местными предпринимателями, журналистами, жителями города. По данным полиции Днепропетровской области, тогда пострадали сотрудник КП "Муниципальная варта" и горожане. Также журналист местного издания сообщил об избиении и повреждении камеры.

Основанием для сноса рекламных конструкций стало решение исполкома горсовета, принятое вопреки действующим решениям судов о запрете демонтажа. Более того, этот запрет поддерживал и апелляционный суд, о чем неоднократно писали местные СМИ. Подобная ситуация в городе происходила во время демонтажа МАФов, когда несмотря на решения судов местная власть реализовывала все запланированное.

На фоне ситуации вокруг сноса билбордов в Днепре, местные СМИ стали активно писать о деятельности судов в городе, при чем, не в положительном свете. Руководство Днепропетровского окружного административного суда пока не реагирует на выпады в свою сторону. То есть, судьи пока не получили поддержки со стороны руководства. Также пока не понятно, о чем свидетельствует подобное бездействие: о нежелании реагировать на обвинения или о нежелании вступать в конфликт с местной властью.

Ранее "Комментарии" писали, что "Муниципальная варта", избивающая журналистов в Днепре, может быть связана с мэром Филатовым.

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