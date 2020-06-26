«Страшусь хожу людей»: Неля Погребицкая впервые публично рассказала об изнасиловании в Кагарлыке

Фото: pravda.com.ua

Неля Погребицкая, жертва изнасилования и пыток полицейскими в Кагарлыке, решились рассказать о трагедии публично, ведь считает публичность – единственная ее защита. Об этом 26-летняя девушка сказала в интервью "Украинской правде".

Девушка говорит, что ей стыдно рассказывать свою историю публично, но другого выбора нет – боится за свою жизнь и родных. Отмечается, что только через месяц Нели предоставили охрану. Правоохранители, которых подозревают в преступлении, сейчас находятся в СИЗО и в конце июля должно состояться судебное заседание относительно продления меры пресечения.

"Я думаю, что выйдет этот Николай (Кузив, подозреваемый полицейский, - ред.) или Сергей (Сулима, подозреваемый полицейский, - ред.), приедет и убьет – меня или мою семью. Он же говорил, выйду – тебя и твою семью уничтожу", - рассказала она.

Пострадавшая говорит, что те страшные события разделили ее жизнь пополам.

"Я посмотрела в зеркало – вся в крови, не чувствовала уже ничего. Он говорит "Умывайся водой". А воды не было, то я рукавом втерлась. Уже и боли не чувствовала, - описывает события Неля. - В участке были люди и они все слышали, а некоторые и видели, но никто мне не помог. Потом как я упала, то за волосы меня тянул, то с ноги, с кулака, синяки такие были. Тогда к себе в кабинет повел, пистолет наставил, опять толкал. И зажигалкой баловался (полицейские сделали ожоги на коже девушки, - ред.)".

Кроме того, в больнице в Кагарлыке отказались осуществить осмотр девушки.

"И в Обухове не хотели. Говорю, у меня тут живот режет, болит, то они только так, потрогали и все. Сказали, что не хотят иметь проблем с полицией", - пояснила потерпевшая.

Добавим, что Неля Погребицкая воспитывает дочь Аню 6 лет, которая родилась с ДЦП. Пострадавшая мечтает найти хорошую работу, создать нормальную семью и больше не бояться.

Напомним, потерпевшая в деле об изнасиловании в Кагарлыке пришла на пресс-конференцию с адвокатами и нардепами. До последнего не знали, сможет ли Неля зайти в зал к журналистов, сказала адвокат пострадавшей в Кагарлыке.

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