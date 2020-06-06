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Стало известно, в каких регионах Украины не будут ослаблять карантин

В Минздраве похвалили регионы, которые усиливают карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации относительно коронавируса

сегодня, 20:37
Автор:

Таисия Ерохина
Стало известно, в каких регионах Украины не будут ослаблять карантин

В Украине 6 областей и Киев пока еще не могут перейти к очередному этапу ослабления карантина. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Из-за роста количества заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина. Там закрыты детские сады, гостиницы, не проходят спортивные и религиозные мероприятия. В Донецкой области приостановили междугороднее автобусное сообщение.

Более того, в Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области из-за сложной эпидемической ситуации сохраняются требования жесткого карантина без каких-либо послаблений. Там даже запрещены остановки междугороднего и межобластного транспорта, курсирующего транзитом, и закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

Кроме того, в Киеве и на Житомирщине решили не вводить ослабление карантина, которое предусмотрено с 5 и 10 июня. То есть, в регионах не работают заведения питания, хостелы, санатории или дома отдыха.

До сих пор не ослабляли карантинные ограничения в Черновицкой, Ровенской и Львовской областях.

По мнению заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, усиление карантина в регионах, где ухудшилась эпидемическая ситуация, демонстрирует ответственность местной власти.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуация, не были смягчены карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении", - сказал Ляшко.

Напомним, почему в Украине увеличивается количество больных коронавирусом, пояснил глава Минздрава.


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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/posilennja-karantinu-v-regionah-de-pogirshilas-epidemichna-situacija-demonstrue-vidpovidalnist-miscevoi-vladi-%e2%80%93-viktor-ljashko%c2%a0
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