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Стало известно, сколько выделили из бюджета в декабре на государственный телеканал "ДОМ"

Для телеканала "ДОМ" перечислили 533 млн грн

сегодня, 19:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Из казны на содержание нового телевизионного канала "ДОМ" и UATV в последнем месяце прошлого года перечислили 533 млн грн. Об этом сообщает spending.gov.ua – официальный сайт публичных финансов, информируя о совершенных платежах ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины", пишет "РБК-Украина".

Стало известно, сколько выделили из бюджета в декабре на государственный телеканал "ДОМ"

Государственный телеканал "Дом" (фото из открытых источников)

В частности, за период с 1 декабря по 31 число этого месяца государственное предприятие перечислило 575 платежей для 151 контрагента на сумму свыше 532 миллионов гривен. Больше всего средств перевели ООО "Компел" — почти 141 миллион гривен, которыми рассчитались за оборудование для нового канала. Два платежа на сумму 34 миллиона гривен пошли на счета ОО "Укркинофест" и ООО "Стар Медиа" как оплата за производимую аудиовизуальную продукцию.

За услуги рекламы, изготовление декораций и прочее 23 миллиона государственных денег перечислили 37 ФЛП.

Как сообщает медиа Forbes, во втором полугодии прошлого года реклама нового телеканала "ДОМ" появилась на билбордах Киева, Харькова, Одессы и других городов.

Как утверждает руководство нового телеканала, услуги рекламы нужны для того, чтобы о "ДОМе" были проинформированы переселенцы, проживающие на территории страны. Не только жители оккупированных регионов.

Всего на два новых канала "ДОМ" и на UATV – они в составе "Мультимедийной платформы иновещания Украины" – в прошлом году из бюджета страны израсходовано почти 349 миллионов гривен.

Расходы на этот год выросли примерно на 14 миллионов гривен. Как свидетельствуют тендеры, большую часть средств "ДОМ" перечисляет на оборудование, приобретение русскоязычных сериалов и на демонстрацию политических ток-шоу.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что в течение года на телеканал "ДОМ" ушел почти миллиард гривен из госбюджета.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/news/telekanal-dom-oboshelsya-byudzhetu-dekabre-1644410609.html
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