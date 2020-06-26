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Стало известно, кто пытался запугать экс-министра Ульяну Супрун

В человеке, который хотел напугать Супрун, узнали главу комитета "Лиги юристов Украины" Павла Куфтырева, - СМИ

сегодня, 11:55
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Стало известно, кто пытался запугать экс-министра Ульяну Супрун

К попыткам запугать экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун может быть причастен глава комитета всеукраинской ОО "Лига юристов Украины" Павел Куфтырев. Об этом сообщает сайт "vesti.ua".

О том, что ее хотят запугать, Уляна Супрун заявила несколько дней тому. 

"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - написала экс-министр 23 июня у себя в Facebook.

По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в машину. Супрун также опубликовала фото авто, в салоне которого находился мужчина, пытавшийся ее запугать.

Позже активисты опознали этот автомобиль. Он принадлежит депутату от ОПЗЖ Суто Мамояну. Mercedes-Benz G 63 AMG внесен в декларацию Мамояна за 2019 год, сообщил активист и исполнительный директор организации ARC.ua Станислав Грещишин.

Вскоре  удалось рассмотреть и лицо человека, который находился за рулем машины. Активисты уверены, что это  глава комитета общественной организации "Лига юристов Украины" Павел Куфтырев. Они предполагают, что именно Куфтырев поручил своему охраннику подойти и напугать Супрун, а когда их начали фотографировать, он забрал своего подопечного и уехал.

Отметим, что Куфтрев неоднократно становился героем журналистских расследований,  в частности, тех, где речь идет о попытках рейдерских захватов. СМИ также связывали его с группой "Приват" и Михаилом Кипперманом.

Ранее "Комментарии" рассказывали, кого считает виновным в попытке ее запугать сама Ульяна Супрун. 


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Источник: https://vesti.ua/strana/skandalnyj-ekorejder-kuftyrev-pytalsya-zapugat-suprun
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