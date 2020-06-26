Стало известно, кто пытался запугать экс-министра Ульяну Супрун

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Комментарии
К попыткам запугать экс-министра здравоохранения Ульяну Супрун может быть причастен глава комитета всеукраинской ОО "Лига юристов Украины" Павел Куфтырев. Об этом сообщает сайт "
О том, что ее хотят запугать, Уляна Супрун заявила несколько дней тому.
"Сегодня вечером возле моего дома неизвестный мужчина крайне вызывающе пытался меня сфотографировать, пихая телефон мне лицо. Он вел себя очень нагло, словно хотел меня напугать", - написала экс-министр 23 июня у себя в
По ее словам, после этого мужчина побежал и спрятался в машину. Супрун также опубликовала фото авто, в салоне которого находился мужчина, пытавшийся ее запугать.
Позже
Отметим, что
Ранее "Комментарии" рассказывали, кого считает виновным в попытке ее запугать сама Ульяна Супрун.
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