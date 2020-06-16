Стало известно, когда откроются детские лагеря в Украине

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила не открывать детские оздоровительные лагеря ранее 1 июля текущего года. Об этом информирует правительственный портал.

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, этим летом надо оздоровить более 1,2 млн детей, большинство из них – представители льготных категорий населения. Однако в Минздраве акцентировали внимание на клинической ситуации относительно коронавируса. Кроме того, министр отметил еще одну проблему – вероятность вспышек в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в предыдущих двух годах.

"В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная часть которых сейчас непосредственно работают с COVID-19", - сообщил Степанов.

По его словам, дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, где, соответственно, разные эпидемиологические ситуации – это может способствовать распространению коронавируса между регионами страны.

"Открытие заведений оздоровления в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решение, начиная с 1 июля, но не раньше. Нам нужно дополнительно отследить эпидемическую ситуацию, и в течение недели мы будем принимать решение в зависимости от условий адаптивного карантина", - заявил министр здравоохранения.

Отмечается, что 22 июня могут принять решение о возможном открытии детских лагерей.

Напомним, в Минздраве рассказали, чего ждать – усиления или ослабления карантина в Украине. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, уровень заболеваемости растет не из-за увеличения количества тестов, а из-за несоблюдения карантинных правил гражданами.

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