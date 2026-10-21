США пообещали Киеву "надежные гарантии" безопасности на уровне 5 статьи НАТО: почему это обман Украины

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Кравцев Сергей
Понятие "гарантии безопасности на уровне статьи 5" (или Article 5-like / Article 5 light) сейчас активно обсуждается в контексте международных усилий США и европейских партнеров по завершению войны в Украине и созданию новой архитектуры безопасности. Однако на самом деле за этими красивыми словами на самом деле ничто не стоит. Об этом рассказал глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый.
Украина и США. Фото: из открытых источников
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом заявил на пресс-конференции в Осло, что США и Украина обсуждают разные варианты гарантий безопасности для Украины, в том числе механизм по аналогу 5-й статьи Североатлантического договора и его "облегченную версию". При этом что именно подразумевается в этой облегченной версии украинский лидер не объяснил.
Также издание "Комментарии" сообщало – большинство украинцев не поддерживают передачу России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Категорически неприемлемым такой сценарий считают 61% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 8-16 октября.
Согласно исследованию, согласиться на подобную уступку готово 35% респондентов. При этом социологи отмечают, что большинство признают сложность такого решения. Еще 4% опрошенных не смогли определиться со своей позицией. По данным КМИС, по сравнению с концом июля – началом августа, статистически значимых изменений в общественных настроениях не произошло.