США пообещали Киеву "надежные гарантии" безопасности на уровне 5 статьи НАТО: почему это обман Украины

Понятие "гарантии безопасности на уровне статьи 5" (или Article 5-like / Article 5 light) сейчас активно обсуждается в контексте международных усилий США и европейских партнеров по завершению войны в Украине и созданию новой архитектуры безопасности. Однако на самом деле за этими красивыми словами на самом деле ничто не стоит. Об этом рассказал глава правления Украинского кризисного медиа-центра, чрезвычайный и полномочный посол Украины Валерий Чалый.

Украина и США. Фото: из открытых источников

"Гарантии безопасности на уровне пятой статьи Североатлантического договора НАТО – это как индейка на День благодарения без индейки. Ибо сама начинка не дает гарантии сытости, а только сочность и аромат. Нет гарантий безопасности на уровне НАТО без членства в НАТО!", – отметил дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом заявил на пресс-конференции в Осло, что США и Украина обсуждают разные варианты гарантий безопасности для Украины, в том числе механизм по аналогу 5-й статьи Североатлантического договора и его "облегченную версию". При этом что именно подразумевается в этой облегченной версии украинский лидер не объяснил.

Также издание "Комментарии" сообщало – большинство украинцев не поддерживают передачу России всего Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны США и европейских стран. Категорически неприемлемым такой сценарий считают 61% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного 8-16 октября.

Согласно исследованию, согласиться на подобную уступку готово 35% респондентов. При этом социологи отмечают, что большинство признают сложность такого решения. Еще 4% опрошенных не смогли определиться со своей позицией. По данным КМИС, по сравнению с концом июля – началом августа, статистически значимых изменений в общественных настроениях не произошло.



