Спасение украинских детей превыше всего: какой важной наградой Зеленский наградил Меланию Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении первой леди США Мелании Трамп орденом княгини Ольги I степени. Соответствующий документ опубликован от имени главы государства.

Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

Как следует из указа, американская первая леди удостоена высокой государственной награды за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, а также активную правозащитную и благотворительную деятельность.

Особое внимание в документе уделено усилиям, направленным на спасение украинских детей и помощь гражданам, пострадавшим в результате российской агрессии. Речь также идет о поддержке незаконно депортированных и принудительно перемещенных жителей с временно оккупированных Россией украинских территорий.

Орден княгини Ольги I степени является высшей степенью этой государственной награды. Им отмечают женщин за выдающиеся заслуги в государственной, общественной, культурной, научной, благотворительной и других сферах деятельности.

Таким образом, решение Зеленского связано прежде всего с гуманитарной повесткой и вопросом защиты украинских граждан, оказавшихся в числе жертв российской агрессии.

Награждение Мелании Трамп происходит на фоне продолжающейся борьбы Украины за возвращение незаконно вывезенных Россией детей. Этот вопрос остается одним из наиболее чувствительных в международной гуманитарной повестке.

Читайте также на портале "Комментарии" — первая леди США Мелания Трамп намерена организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба американской администрации. В заявлении подчеркивается, что супруга президента Дональда Трампа лично инициировала контакты между двумя странами, продолжающими войну.



