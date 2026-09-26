Сотни новых свидетельств и уникальные архивы: Музей Голодомора раскрыл подробности пополнения коллекции

Национальный музей Голодомора-геноцида продолжает активно пополнять свои фонды новыми артефактами, документами и воспоминаниями очевидцев трагедии украинского народа, невзирая на вызовы полномасштабной войны. Об этом говорится в официальном ответе заведения на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Музей Голодомору

В музее пояснили, что с началом полномасштабного вторжения было принято решение ограничить количество находящихся на экспонировании предметов. В частности, в июле 2026 года все музейные предметы, которые оставались в экспозиции Зала памяти, были перемещены в безопасное место в фондохранилище Музея.

Несмотря на ограничения безопасности, музейный фонд продолжает активно расти благодаря экспедициям и подаркам. В течение 2025 года и первого полугодия 2026 года в состав музейного собрания поступило 1826 предметов музейного значения: в основной фонд – 227 предметов. Среди них: 107 официальных документов, 28 предметов изобразительного искусства, 22 фотоснимка, 20 этнографических полотенец, 17 письменных источников (книги и брошюры), 10 предметов одежды, 9 предметов быта, а также филателистические, бонистические, фалеристические и фалеристические материалы.

В научно-вспомогательный фонд – 1 599 предметов. В эту категорию вошли 1 200 цифровых источников (в том числе цифровые копии документов, фотографий и писем из личного фонда М. П. Локтионова-Стезенко от ГП "Национальный центр Александра Довженко"), 215 аудиокассет и CD-дисков, 160 любительских произведений живописи.

Главными источниками комплектования стали бесплатные передачи от граждан (в том числе собранные во время музейных экспедиций по регионам Украины), а также от партнерских организаций – ГП "Национальный центр Александра Довженко" и ОО "Центр исследований устной истории и культуры".

Отдельное важное направление работы – сбор и сохранение устных историй очевидцев Голодомора. За указанный период коллекция обогатилась на 655 показаний: работники музея записали 243 новых видеоинтервью (из которых 233 были получены во время научных экспедиций).

Оцифровано 373 аудиосвидетельства из 167 кассет и 39 бумажных свидетельств, поступивших в музей ранее. Еще 39 показаний на бумажных носителях было передано в заведение в течение первого полугодия 2026 года.

Все новополученные и проработанные материалы научные работники Музея Голодомора используют в качестве потенциального контента для будущей экспозиции ІІ очереди музея, над разработкой которой команда работает с 2017 года. Кроме того, на основе собранных документов и показаний специалисты готовят выставочные проекты, с которыми можно ознакомиться на официальном вебсайте учреждения.

Также издание "Комментарии" сообщало – культурный взрыв в столице: что заставило более 10 тысяч человек штурмовать музей.



