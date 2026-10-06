Сотни миллионов на зарплаты и секретные премии: сколько стоят чиновники Хмельницкого во время войны

Исполнительный комитет Хмельницкого городского совета обнародовал официальную информацию о расходах на содержание и оплату труда чиновничьего аппарата в 2026 году. Ответ на официальный запрос журналистов интернет-портала "Комментарии" подписал заместитель городского головы Михаил Кривак.

Хмельницкий горсовет

Согласно предоставленным данным, на 1 января 2026 года общая численность работников Хмельницкого городского совета составляет 646 человек. На их содержание и заработную плату в бюджете города на 2026 год было сметно назначена впечатляющая сумма – 261 445,61 тыс. грн (более 261,4 миллиона гривен).

Только за первые 8 месяцев 2026 чиновникам Хмельницкого горсовета из городской казны уже фактически выплачено 173 202,62 тыс. грн.

Если детально проанализировать структуру выплаченной заработной платы, становится ясно, что значительная часть средств направляется не столько на базовые оклады, сколько на различные поощрения, надбавки и дополнительные выплаты: Премии за 8 месяцев составили 54 356,8 тыс. грн (более 54,3 млн грн). Прибавки разного характера стоили бюджету 33 942,8 тыс. грн (около 34 млн грн). Другие выплаты (в том числе материальные пособия, оздоровительные и т.п.) достигли 84 903,02 тыс. грн (около 85 млн грн).

Таким образом, львиная доля средств выплачивается именно посредством дополнительных стимулирующих начислений.

Особое внимание мы уделили вопросу высокооплачиваемых кадров в стенах горсовета. Как свидетельствует официальный ответ: более 50 тысяч гривен ежемесячно насчитывалось 12 работникам Хмельницкого городского совета. Более 100 тысяч гривен заработной платы получал 1 работник.

В то же время в документе указано, что работники с начисленной заработной платой в диапазоне от 75 тыс. грн (в категории свыше 75 тыс. грн без превышения 100 тыс. грн) отдельно не выделены, а конкретные должности лиц с высокими доходами городской совет предпочитал не раскрывать, ограничившись только обобщенным количеством.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Житомирском горсовете раскрыли зарплаты чиновников: сколько людей получают более 50 тысяч.



