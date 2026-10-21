СМИ: Уголовные дела в отношении Сигалова и Тагиева существуют, однако деталей возможной экстрадиции не разглашают

Правоохранители уже почти четыре года не могут привлечь к ответственности владельцев одной из самых больших платежных систем для нелегальных казино – Расима Тагиева и Максима Сигалова. По данным медиа, последнего пытаются экстрадировать из Испании, однако в Офисе генпрокурора эту информацию комментировать отказались.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом пишут " Украинские новости".

По данным журналистов, Офис генерального прокурора подтвердил существование трех уголовных производств: № 72022000400000003 от 19.09.2022, которое ведет ГСУ ГБР, а также № 72025001510000016 от 25.09.2022 72024001510000001 от 03.05.2024, оба ведут детективы БЭБ.

БЭБ в ответе на аналогичный запрос указало лишь одно дело – № 72024001500000001 от 03.05.2024 по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. О втором производстве ведомство не упомянуло, хотя редакция просила предоставить данные отдельно по каждому делу.

ГБР, в отличие от других, даже кратко описало суть подозрений в своем производстве: должностные лица ряда компаний по предварительному сговору, используя реквизиты фиктивных фирм, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах, организовывали азартные игры без лицензии, неправомерно использовали чужой товарный знак и осуществляли финансовые операции с признаками.

В то же время все три ведомства, ссылаясь на ст. 222 УПК, отказались раскрывать количество подозреваемых, стадию расследования, арест имущества и информацию о запросах международной правовой помощи.

По данным СМИ, расследования в отношении Максима Сигалова и аффилированных к нему компаний продолжаются уже не первый год. Первое уголовное производство было открыто в 2022 году. Позже Нацбанк установил, что "Даймонд Пэй", владельцем которой называют Сигалова, обслуживала до 70% всех игровых платежей в Украине. В июле 2024 года регулятор лишил компанию лицензии из-за недостоверной информации в документах и связей владельцев с РФ.

Однако, как пишут журналисты, платежная инфраструктура Сигалова никуда не исчезла, а ушла в тень: расчеты перевели в формат P2P-операций – переводов между физическими лицами, которые сложнее отследить банковскими инструментами финансового мониторинга.

Именно такой алгоритм фиксировали проверки НБУ и Финмониторинга: переход нелегальных операторов на P2P-платежи и привлечение сети дропов — людей, чьи банковские карты используют для дробления и маскировки финансовых потоков.

По ориентировочным подсчетам объем подобных операций у "Даймонд Пэй" за два года достиг 238,17 млрд грн, значительная часть из которых — из карточек эмитированных в РФ.

Между тем сам Сигалов, по данным расследователей, приобрел недвижимость в испанской Марбелье и свободно передвигается по Европе на Rolls-Royce за полмиллиона евро.

В сентябре 2026 года СМИ сообщили о готовящемся ОГП запросу о международной правовой помощи в Испанию в связи с подозрением Сигалова в государственной измене, однако Офис генпрокурора разъяснений не предоставил.