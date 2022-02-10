СМИ рассказали, как в «УЗ» непрозрачными схемами по реконструкции вагонов подставляют Зеленского

Недавно назначенные члены правления "Укрзализныци", а также окружение ее руководителя Александра Камышина могут быть причастны к внедрению схем по перераспределению средств на обновление парка пассажирских вагонов между определенными компаниями. В частности, по такой схеме пытаются провести реконструкцию старых вагонов, из которых сделают новые "капсульные", концепт которых был презентован летом минувшего года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "УНН".

Укрзализныця. Фото: из открытых источников

Издание напоминает, что первый концепт вагонов был представлен ООО "НПО "Ріст" (Вольнянск, Запорожская область), которая фигурировала в многочисленных скандалах с удешевлением и поставками некачественной продукции, что могло поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров.

По данным источников издания, руководство филиала УЗ "Пассажирская компания" решило избежать тендера в системе публичных закупок Prozorro, и услугу по реконструкции старых вагонов в "капсульные" решили заказывать якобы у собственных вагоно- и локомотиворемонтных заводов УЗ. При этом вагоны уже якобы даже готовы.

"Вместо того, чтобы заказать все работы на понятном предприятии, проводятся закупки отдельно каждого элемента – окон, дверей, электроники, и затем все это собирается в депо чуть ли не в "гаражном" режиме", – цитируют авторы источник.

Издание приводит примеры таких тендеров – 1, 2, 3.

"Формально это будут "презентовать" как продукцию ремонтных заводов УЗ, хотя они вообще не аттестованы для реконструкции пассажирских вагонов", – утверждает издание "УНН", ссылаясь на собеседника из органа, который уже расследует возможные злоупотребления на заводах.

По словам собеседника "УНН", экспериментальные вагоны, которые еще не прошли испытаний и сертификации, уже собираются ставить на действующие составы, чтобы "быстрее выполнить поручение Президента".

Собеседники редакции издания в структуре УЗ отмечают, что за схемами стоят несколько членов правления и люди из окружения главы компании Александра Камышина.

"В частности, все вопросы закупки и ремонта пассажирских вагонов курирует и. о. главы "Пассажирской компании" и член правления УЗ Александр Перцовский, фигурант многочисленных расследований о сомнительных закупках и растрате денег компании", – говорится в статье.

Издание отмечает, второй чиновник – новый член правления УЗ Евгений Шрамко. Он до 2016 года работал на Запорожстали Рината Ахметова (в его структурах, напомним, трудился и глава правления УЗ Александр Камышин), а до конца 2021 года — был гендиректором "Запорожского литейно-механического завода", который входит в структуру Запорожстали.

По данным издания, человек из окружения Камышина – его советник Дмитрий Димитриенко занимается подбором кадров.

"По данным профильных СМИ, на момент назначения коммерческим директором ремонтного завода в Днипре, он являлся бенефициаром "Новогорловского машиностроительного завода", который находится на оккупированных территориях Донецкой области, и фигурирует в отчетах оккупационных администраций как функционирующий. При этом еще до 2014 года сам завод Димитриенко приватизировал, будучи руководителем госпредприятия. Сразу после его назначения в Днипре в сети появились свидетельства давления на завод с целью перевести его на сотрудничество с предприятиями из ОРДЛО, а также с целью расторжения контрактов со старыми поставщиками. Кроме того, инсайдеры писали о задержках с выполнением уже существующих контрактов", – говорится в издании.

Издание предполагает, что кроме программы "капсульных" вагонов под угрозой реализации оказались и другие "вагоноремонтные" инициативы. Например, программа оборудования инклюзивных вагонов, которую курирует супруга Президента Елена Зеленская, а также проект строительства городских экспресс-поездов для пригородного сообщения.

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