СМИ рассказали, как в «УЗ» непрозрачными схемами по реконструкции вагонов подставляют Зеленского

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Станислав Молчанов
Недавно назначенные члены правления "Укрзализныци", а также окружение ее руководителя Александра Камышина могут быть причастны к внедрению схем по перераспределению средств на обновление парка пассажирских вагонов между определенными компаниями. В частности, по такой схеме пытаются провести реконструкцию старых вагонов, из которых сделают новые "капсульные", концепт которых был презентован летом минувшего года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут "УНН".
Укрзализныця. Фото: из открытых источников
Издание напоминает, что первый концепт вагонов был представлен ООО "НПО "Ріст" (Вольнянск, Запорожская область), которая фигурировала в многочисленных скандалах с удешевлением и поставками некачественной продукции, что могло поставить под угрозу жизни и здоровье пассажиров.
По данным источников издания, руководство филиала УЗ "Пассажирская компания" решило избежать тендера в системе публичных закупок Prozorro, и услугу по реконструкции старых вагонов в "капсульные" решили заказывать якобы у собственных вагоно- и локомотиворемонтных заводов УЗ. При этом вагоны уже якобы даже готовы.
Издание приводит примеры таких тендеров – 1, 2, 3.
По словам собеседника "УНН", экспериментальные вагоны, которые еще не прошли испытаний и сертификации, уже собираются ставить на действующие составы, чтобы "быстрее выполнить поручение Президента".
Собеседники редакции издания в структуре УЗ отмечают, что за схемами стоят несколько членов правления и люди из окружения главы компании Александра Камышина.
Издание отмечает, второй чиновник – новый член правления УЗ Евгений Шрамко. Он до 2016 года работал на Запорожстали Рината Ахметова (в его структурах, напомним, трудился и глава правления УЗ Александр Камышин), а до конца 2021 года — был гендиректором "Запорожского литейно-механического завода", который входит в структуру Запорожстали.
По данным издания, человек из окружения Камышина – его советник Дмитрий Димитриенко занимается подбором кадров.
Издание предполагает, что кроме программы "капсульных" вагонов под угрозой реализации оказались и другие "вагоноремонтные" инициативы. Например, программа оборудования инклюзивных вагонов, которую курирует супруга Президента Елена Зеленская, а также проект строительства городских экспресс-поездов для пригородного сообщения.
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