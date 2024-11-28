СМИ: Для похоронной фирмы Ландар «Петр Великий» создали монопольные условия

Как сообщает издание "Факты", частная фирма Аллы Ландар "Петр Великий", занимающаяся предоставлением ритуальных услуг в Киеве, якобы благодаря содействию чиновников КГГА и руководителей городских больниц заняла фактически монопольное положение на рынке и устанавливает заоблачные цены на погребение.

Алла Ландар

Как обнаружили журналисты, Департамент коммунальной собственности КГГА отдал этой фирме в аренду на десятки лет за копейки большое количество помещений в почти половине всех медицинских учреждений столицы, чтобы "Петр Великий" имел прямой доступ к родственникам умерших, которым навязывает свои похоронные услуги по завышеным ценам.

По информации издания, стоимость похорон у этой фирмы в среднем составляет 30 тысяч гривен, когда другие фирмы предлагают эти услуги почти вдвое дешевле. При этом, добавляют журналисты, за помещение площадью 20 квадратных метров в военном госпитале по улице Госпитальной ЧП "Петр Великий" платит в бюджет Киева всего 1200 гривен в месяц.

"На сайте компании не указана ни одна цена ни на один товар или услугу. Клиенты "Петра Великого" жалуются: им насчитали сумасшедшие счета за услуги очень низкого качества, при этом никаких квитанций не выдали. По их словам, фирма пользуется отчаянием и горем родственников умерших, когда они в уязвимом состоянии соглашаются на предложения организовать похороны от "появляющихся" чуть ли не сразу после смерти представителей частной фирмы, из-за чего делают вывод: врачи "сливают" информацию о смерть пациента и контакты его родственников похоронной фирме", — говорится в материале "Фактов".

Журналисты отмечают, что владелицей ЧП "Петр Великий" является Алла Ландар, бывшая помощница народного депутата от Партии регионов и министра экономики в правительстве Азарова Игоря Прасолова. В 2014 году ее якобы обвиняли в препятствии активистам, оказывавшим помощь раненым участникам Евромайдана.

"Алла Ландар всячески уклоняется от уплаты налогов, потому что финансовые показатели ее частной фирмы из года в год демонстрируют либо мизерные прибыли, либо вообще убытки: например, 2023 год фирма "Петр Великий" закончила с убытком в 1 млн грн. В то же время, через ее ФЛП и ФЛП членов ее семьи "прокачиваются" десятки миллионов гривен ежегодно, что указывает на попытку уклониться от уплаты НДС", — говорится в материале издания.

Вместе с тем, как отмечают журналисты, при якобы убыточности ее фирмы Алла Ландар имеет в собственности три дома, один из которых площадью 535 квадратных метров в элитном поселке Лесники под Киевом должен обойтись ей в 800 тысяч долларов США. Женщина также любит дорогие украшения, как, например, часы Ulysse Nardin Lady Marine Diver стоимостью в полмиллиона гривен.

По словам ветерана российско-украинской войны, защитника "Азовстали" Александра Скорика, недавно занявшего должность заместителя директора коммунального предприятия "Спецкомбинат", занимающегося захоронениями умерших в Киеве, как только он начал обращаться в правоохранительные органы по вопросам деятельности фирмы "Петр Великий" и вымогательство ею денег из семей погибших защитников Украины, он стал получать угрозы типа: "Ритуальные услуги — это не твое, воин! Оставь бизнес бизнеса!".

По его словам, Алла Ландар якобы расправляется с конкурентами методами с 90-х годов, как это произошло с киоском частной фирмы ритуальных услуг у морга на улице Оранжерейной, однажды сгоревшей ночью.

При этом в 2021 году по представлению мэра Киева Виталия Кличко президент Украины Владимир Зеленский наградил Аллу Ландар почетным званием Заслуженный работник сферы услуг Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в сети обнародован фильм о борьбе за похоронный бизнес в столице. Авторы материала утверждают, что этот рынок в Киеве захватили структуры, подконтрольные руководству столицы.



