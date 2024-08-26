СМИ: Банк "Альянс» мог заказать против Кудрицкого кампанию, чтобы не отдавать 1,2 млрд гривен долга

Банк "Альянс" якобы развернул информационную кампанию против главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, чтобы избежать уплаты долга перед государственной компанией в размере 1,2 млрд гривен, сообщает издание "СтопКор".

Владимир Кудрицкий

В частности, издание обращает внимание на то, что политологи, блоггеры и активисты защищают банк "Альянс" в конфликте с государственной компанией "Укрэнерго", критикуя ее главу Владимира Кудрицкого. Например, как пишет "СтопКор", публичные комментаторы, такие как Сергей Лямец, Евгений Магда, Тарас Загородний, Виталий Кулик, комментировали ситуацию вокруг долга банка в сумме более 1,2 млрд гривен перед госкомпанией с позиций финучреждения, а активист Назар Приходько даже подал несколько заявлений. о деятельности Владимира Кудрицкого в НАБУ и ГБР.

Издание напоминает, что осенью 2021 года банк "Альянс" выдал рекордную гарантию в пользу "Укрэнерго" за ООО "Юнайтед Энерджи", которая якобы является энергетической компанией с орбиты влияния Игоря Коломойского и его партнеров. Журналисты подчеркивают, что в марте 2022 года "Юнайтед Энерджи" покупала электроэнергию у государственной компании "Укрэнерго", однако не рассчиталась за нее. Именно поэтому "Укрэнерго" предъявило к погашению гарантии на 716 млн. грн., а также пени, штрафы. Общая сумма составила 1,2 млрд гривен. Впрочем, как напоминает издание, "Альянс" отказался рассчитываться по долгу и после этого НАБУ открыло производство о хищении государственных средств и до марта 2024 расследовало его, а затем передало в суд. В хозяйственном процессе "Укрэнерго" пытается взыскать с "Альянса" задолженность 1,2 млрд гривен.

"Начиная с января 2024 года, когда стало ясно, что расследование НАБУ подходит к концу и скоро дело будет передано в суд, когда в международный розыск был объявлен председатель правления Юлия Фролова – медиа начинают буквально бомбардировать читателей мнениями блоггеров по поводу того, почему "Укрэнерго" – вместе с компанией из окружения Коломойского – настоящий виновник произошедшего, а банк – ни при чем", — напоминает издание.

Основные тезисы всех заявлений блоггеров и так называемых лидеров мнений сводились к тому, что банк "Альянс" назначили "крайним", а настоящие виновники — Коломойский и лично Владимир Кудрицкий, к тому же "выпустивший" своего подчиненного, причастного к сделке, за границу. Также, отмечает издание, они рассказывали, что из-за кейса с "Альянсом" "Укрэнерго" якобы пытается "отбелиться" от неудовлетворительных результатов аудита. Также так называемые блоггеры заявляли, что необходимость заплатить по долгам "Юнайтед Энерджи" обернется проблемами не только для "Альянса", но и всей финансовой системы, а также будет иметь последствия для отношений с международными партнерами.

"В кампании в разные периоды принимали участие блогер Сергей Лямец, политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда, политический эксперт Александр Кочетков, политолог Тарас Загородний, политолог Виталий Кулик. Тема "роли Укрэнерго" очевидно настолько "болит" неравнодушным гражданам, что в медиа даже появился вброс со ссылкой на анонимные источники, что Кудрицкий якобы получил 5 млн долларов "своей доли" от разворованных средств госкомпании", — говорится в статье.

При этом в материале отмечается, что якобы больше всего судьбой банка проникся активист Назар Приходько, который подал ряд заявлений в правоохранительные органы относительно "незаконного обогащения" Кудрицкого, а также "сговора с Коломойским" по хищению средств "Укрэнерго". Издание обращает внимание на то, что впоследствии именно на заявлениях Приходько основывались многочисленные публикации о том, что "Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ/ГБР открыть дело в отношении Кудрицкого".

"Поэтому, пытаясь спастись от банкротства и не отдавать, по сути, украденный у государства 1 млрд грн, банк "Альянс" пытается дестабилизировать государственную компанию, отвечающую за критическую инфраструктуру в самый ответственный период", — говорится в материале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что банк "Альянс" должен за энергию для фирмы Коломойского больше, чем весь бизнес Киева.



