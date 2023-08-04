«Автострада» получила больше всего контрактов на выполнении инфраструктурного строительства - СМИ

Строительная компания "Автострада", по результатам 2021 года занимавшая лишь четвертое место по объемам, в 2022 году стала первой, а в 2023 году почти монополизировала рынок. Об этом пишут "Факты".

Ремонт дорог

"Во время „Большого строительства“ рынок делили 10 крупных компаний. Сейчас на рынке сложилась парадоксальная ситуация. Один из членов десятки, компания „Автострада“, которая по результатам 2021 года занимала лишь четвертое место по объемам, уступая лидеру втрое, уже в первый год вторжения внезапно стала первой, а в 2023 году вообще почти монополизировала рынок", — говорится в материале.

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Как пишет СМИ, этому способствовали два постановления Кабмина.

"Постановление № 1178 от 12 октября 2022 года разрешило бестендерные процедуры, подарив возможность заключения прямых договоров с завышенными ценами и неограниченными возможностями их пролонгации, а также фактически освободило от ответственности заказчиков и подрядчиков… Что касается другого постановления, № 593, согласно которому в восьми министерствах и у глав двенадцати облгосадминистраций появятся заместители по вопросам восстановления, то оно централизует руководящий и финансовый ресурс (который сейчас преимущественно получается от западных доноров) в руках вице-премьера, который назначает всех этих заместителей", — говорится в статье.

Там также отмечается, что монополизация инфраструктурного строительства несет значительные коррупционные риски.

"НАБУ и НАПК должны выступить с публичными призывами о необходимости ее глубокой коррекции", — напоминают журналисты и добавляют, что США открыли горячую линию для сообщений о коррупции в Украине, предлагая сообщать о таких случаях генеральному инспектору США.

"С целью реагирования на коррупцию Госдепартамент США планирует увеличить штат посольства в Украине", — говорится в материале.

По данным свежего соцопроса КМИС, 89% украинцев назвали коррупцию самой серьезной проблемой после начала полномасштабной войны.

"Как сообщает портал Dozorro.org, в течение прошлого года подразделения „Укравтодора“ (САДы) разместили в Prozorro 855 закупок с ожидаемой стоимостью 64 млрд грн. Из них после начала полномасштабной войны — 531 закупка на 23 млрд грн. Для 63% завершенных закупок САДов, которые видны на Prozorro, контракты подписали напрямую. При этом не для всех их загрузили договор — иногда есть только отчет, что такую закупку провели", — говорится в материале "Фактов".

Согласно постановлению Кабмина, в 2023 году на ремонт дорог должно уйти 58,87 млрд грн. На эти деньги в 2023 г. планируется произвести капитальный ремонт 91 км автомобильных дорог общего пользования государственного значения, текущий средний ремонт 107 км дорог, а также обеспечить гарантийный срок эксплуатации 91 км построенных, реконструированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог.



