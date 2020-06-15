Смертельное землетрясение в Турции и массовые протесты в Армении: новости, которые вы могли пропустить

Землетрясение в Турции

Один человек погиб во время сильного землетрясения в Турции. Количество пострадавших выросло и теперь их 18 человек. Об этом сообщил вице-президент страны Фуат Октай. Тех, кто бы находился в критическом состоянии, среди них нет. Сильнее всего подземные толчки, магнитуда которых достигла 5,7, ощутили жители Бингеля. Во время землетрясения там рухнула местная наблюдательная башня. Внутри в это время было двое работников. Один из них оказался под завалами и вскоре погиб. После первого сильного землетрясение, жители турецкой провинции почувствовали еще 46 более слабых афтершоков.





Столкновение самолетов в Канаде

Два пассажирских самолета столкнулись в Канаде. На борту одного из них находился ребенок. Это небольшие судна. Почему именно они не смогли разминуться - выясняют эксперты. Обошлось без жертв, пишет CBCNews. Пострадал пилот одного из самолетов. 70-летний мужчина был вынужден после аварии совершить жесткую посадку. Перевернутый самолет в реке Оттава обнаружили спасатели. Второй самолет смог добраться до ближайшего аэропорта и приземлиться там. На борту было четверо людей, в частности и ребенок.





Задержания в Армении

Более сотни активистов задержали во время протестов в Армении. Люди вышли поддержать лидера местной оппозиции Гагика Царукяна. Под зданием Службы национальной безопасности между протестующими и правоохранителями начались столкновения, сообщает Радио Свобода. К слову, митинги из-за карантина в Армении сейчас запрещены. Люди нарушили запрет после того, как накануне утром Служба безопасности пришла с обысками в дом и офис оппозиционера Царукяна. Его подозревают в причастности к нелегальному игорному бизнесу. Сам он обвинения называет политическими и утверждает, что таким образом его хотят заставить прекратить критиковать премьер-министра Николу Пашиняна.





Протесты в Германии

Тысячи людей вышли накануне и на улицы Германии. В десяти городах состоялись акции протеста против расизма, а также социального неравенства. Люди выстраивались в живые цепи, назвав их лентами солидарности. Многие при этом пытались соблюдать социальную дистанцию. Местами цепи из протестующих растянулись на несколько километров. Например, в Берлине. По данным организатором, на акцию пришли около 20 тысяч человек. По информации полиции, их было в два раза меньше. Митинг завершился мирно. Большинство людей были в масках и пытались находится на расстоянии друг от друга.

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время протестов в США в толпу митингующих въехал автомобиль.

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