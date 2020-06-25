Смягчение карантина на пике пандемии: что стоит за действиями власти

Несмотря на рекордный рост инфицированных Covid-19, в крупных украинских городах не закрывают (а во Львове даже открывают) заведения общественного питания, спортивные и фитнес-клубы. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему так происходит и только ли в заботе о малом и среднем бизнесе дело.

"Ответственность должна нести не только местная, а и верховная власть"

Аналитик в области права Украинского института политики (УИП), адвокат, глава правозащитной общественной организации "Общая цель" Игорь Печенкин считает, что решения ряда местных властей противоречат нормативно-правовым актам, изданным Кабмином.

"Ответственность за повышение опасных уровней эпидемиологической ситуации, связанных с короновирусом будет возложена на органы местного самоуправления. Это наиболее вероятное решение, тем более в условиях приближающихся местных выборов, – отмечает аналитик. – Оно, безусловно, станет инструментом манипуляции против неугодных власти местных руководителей и новых кандидатов".

Однако ответственность, по мнению Игоря Печенкина, должна нести и верховная власть. Тем более – с учетом провального уровня обеспечения управленческих решений.

"Народ, уставший от безответственных решений, связанных с обеспечением диагностики короновируса, нехваткой санитарных средств, транспортного коллапса, безденежья, тотального сокращения – протестует таким образом, несмотря на определенные угрозы быть зараженным или заражать других, – считает эксперт УИП. – Увеличение уровня зараженных безусловно будет, но – не критичное. Осенью этот уровень обострится. После выборов и экономических кризисов уровень доверия к Зе-команде будет стремительно падать – и к концу года достигнет угрожающих для власти масштабов".

"Не думаю, что это проявление заботы о малом и среднем бизнесе"

Владелец сети стоматологических клиник "Клиника Заблоцкого", врач-стоматолог, профессор Ярослав Заблоцкий считает большим вопросом к власти – почему она на пике пандемии в Украине принимает решения о смягчении карантинных мер и открытии ресторанов и фитнес-центров в отдельных городах.

"Чтобы принимать такие решения, нужно опираться на конкретные факты и цифры. Мне очень хотелось бы верить, что данные решения являются ответственными, а не безответственными, – подчеркивает Ярослав Заболоцкий. – Не думаю, что это проявление заботы о малом и среднем бизнесе. Я уверен, что заботы и поддержки со стороны государства во время карантина не ощущал ни один бизнес – и не ощущает сегодня. Скорее, это страх перед бизнесом, поскольку бизнесмены и обычные граждане находятся на грани выживания и власти понимают, что назрел бунт. Почти четыре месяца люди без работы и без зарплат, все запасы уже исчерпались".

Профессор отмечает, что он работает в Киеве и во Львове, много передвигается по этим городам и видит, как много появилось вывесок "АРЕНДА". Это значит, что многие уже не выстояли и вынуждены закрывать бизнес или сокращать его объёмы.

"Я видел такую же ситуацию в 2009-м году, когда только открывал свою клинику в Киеве, – продолжает Ярослав Заболоцкий. – В 2008-м я не мог найти помещение под клинику, поскольку всё было занято, а что предлагалось – было неликвидным и стоило неоправданно дорого. А уже в 2009-м (после грянувшего в конце 2008-го кризиса) помещений в хороших местах в центре столицы стало очень много. Сейчас мы наблюдаем ту же самую кризисную картину – в витринах множества ресторанов, фитнес-центров, клиник появляются объявления об аренде".

Поэтому, подчеркивает врач-стоматолог, именно страх перед бунтом предпринимателей подталкивает власти надеяться на то, что культура людей касательно инфекционного контроля и защиты стала выше.

"Хотя это также сомнительно, поскольку наш народ разделился на две части – одни страшно боятся, а другим всё ни по чём, – говорит Ярослав Заболоцкий. – Сложно прогнозировать, какие будут последствия послабления карантина. Как доктор, я лично не верю во вторую волну коронавируса. Если она и будет, то точно не в таких масштабах, как на первом этапе. Кроме того, люди в мире (и украинцы – не исключение) уже приняли и привыкли к некоторым мерам защиты – ношению масок в людных местах, частому мытью рук и пользованию дезинфекторами. Конечно же, всем нам всё также тяжело не жать руки друг другу при встрече и не целоваться".

"Люди просто не верят словам власти об опасности вируса"

"Выскажу личное мнение. Мы всё равно должны переболеть коронавирусом, – отмечает адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш. – Вопрос только в нагрузке на больницы. Ситуацию довели до абсурда: продали все маски и средства индивидуальной защиты в начале пандемии. Потом, когда вирус пришел к нам, мы оказались беззащитными".

С первого больного человека вводится жесточайший карантин, напоминает Татьяна Матяш. Хотя, подчеркивает она, нужно было просто приезжающих сажать на карантин, а на людей надеть маски и объяснить о важности безопасной дистанции.

"Бизнес остановлен. В бюджет налоги не идут. Естественно, это не может долго продолжаться, – описывает эксперт ситуацию. – Начинают послаблять карантин. Идет естественный рост заболеваемости. Нагрузка на больницы до сих пор в пределах нормы. Но! Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявляет, что карантин нужен был для запугивания. Депутаты посещают свой ресторан. Президент с толпой без масок сидит в кафе. Итог – люди просто не верят словам власти об опасности вируса. Нарушают правила поведения, не носят маски".

Как следствие, отмечает Татьяна Матяш, эпидемия растет. А денег в бюджете нет.

"Да и закрывать на новый карантин власти страшно: не послушают, пошлют", – подчеркивает она, напоминая притчу о мальчике-пастухе, который кричал "волки, волки"...

Напомним, что в Украине уже 40 008 больных COVID-19 человек. Вчера был установлен новый суточный антирекорд (+994 заболевших).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!