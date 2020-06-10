Словакия изменила правила въезда из Украины: тест на коронавирус – обязательный

Словакия изменила правила въезда с территории Украины. Об этом информирует пресс-центр Кабмина со ссылкой на данные Пограничной полиции Словацкой Республики.

Теперь в страну будут пропускать людей с постоянным или временным разрешением на проживание на ее территории и тех, кому выдана справка от компетентного министерства. Обязательное условие – предъявление негативного RT-PCR теста на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на один из этих языков. Отметим, что давность выдачи результатов теста не должна превышать 96 часов. Однако отменяется обязательная обсервация для указанной категории лиц и соблюдение действий с мобильным приложением "Smart karanténa" ("Умный карантин").

Но такие люди все равно должны будут придерживаться изоляции дома и в течение 5 дней после приезда пройти лабораторный анализ на коронавирус.

Для разрешения на транзитный проезд через территорию Словакии определены следующие условия:

- транзит граждан Евросоюза и их семей при возвращении в страны ЕС, гражданами которой они являются. Должны проехать территорию Словакии без остановки не более, чем за 8 часов от въезда, учитывая необходимое время на дозаправку топливом;

- транзит граждан третьих стран в государства Евросоюза, в которой они имеют постоянный или временный вид на жительство. Во время въезда на территорию Словакии – отрицательный RT-PCR тест на COVID-19 на словацком, чешском, английском или немецком языках или переведенный на однин из этих языков, выданный не раньше 96 часов. На проезд без остановки дается не более 8 часов от въезда, учитывая дозаправку.

Правила вступили в силу сегодня, 10 июня, с 8:00 (по киевскому времени).

Напомним, Украина договорилась с Грецией о дате начала путешествий.

Ранее "Комментарии" писали, что Швеция решила открыть въезд сезонным работникам: названа дата.

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