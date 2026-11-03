Скандал на Борщаговке обнажил опасный раскол: почему наказание виновных – только половина дела

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Кравцев Сергей
Фиктивную медсестру и выступления на Борщаговке сейчас активно обсуждают в соцсетях. Проще всего было бы признать: все причастные к опрокидыванию автобуса с "азовцами" должны быть строго наказаны, но это всего 50% дела. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников
По его словам, в 2022 году у нас образовался определенный горизонтальный пакт о том, что есть добро, что злом, что можно, а что нельзя. В последний год происходит очень серьезная эрозия этого пакта. Он еще держится, он крепкий, но он все больше разъедается.
По мнению Вадима Денисенко, события в Петропавловской Борщаговке имеют все признаки организованного действа (14-летний пацан, который перелезает через забор части, тут же подъезжает "медсестра-стримерша", а дальше люди, ненавидящие ТЦК и молчаливо воспринимающие их чувствуют.
Вадим Денисенко отмечает, если все это упростить: в 2022 году абсолютное большинство сказало: "я – это государство". В 2026 году абсолютное большинство говорит: "я за Украину, но государство мне не очень нравится". То есть мы возвращаемся к одной из самых больших проблем страны: мы образовались как политическая нация, но мы никак не можем образовать консенсус с государством.
Подытоживая эксперт отметил, пока горизонтальный договор о том, что можно, а что нельзя, относительно прочный, но мы имеем катастрофическую проблему увеличения разрыва и вражды между сегментированными политическими пузырьками. Без общенационального диалога – выйти из этого кризиса невозможно. Так же, как невозможно будет это сделать, если все виновные во вчерашней истории не будут жестко наказаны.
Также издание "Комментарии" сообщало — Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке.