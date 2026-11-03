Скандал на Борщаговке обнажил опасный раскол: почему наказание виновных – только половина дела

Фиктивную медсестру и выступления на Борщаговке сейчас активно обсуждают в соцсетях. Проще всего было бы признать: все причастные к опрокидыванию автобуса с "азовцами" должны быть строго наказаны, но это всего 50% дела. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Скандал в Петропавловской Борщаговке. Фото: из открытых источников

"Я много раз говорил, что одна из наших главных проблем – отсутствие политиков, задающих общенациональную повестку дня. Точнее есть только два института – антикоррупционеры, монополизировавшие право на определение "кто является коррупционером" и президент, задающий внутреннюю повестку через внешнюю деятельность. Все остальные политические и квази-политические силы задают повестку дня исключительно в собственных пузырьках. А это, в свою очередь, ведет к очень серьезной сегментации и расслоению общества, ведь эти пузыри строят свою идентичность, прежде всего, на враждебности к другим", – отметил политолог.

По его словам, в 2022 году у нас образовался определенный горизонтальный пакт о том, что есть добро, что злом, что можно, а что нельзя. В последний год происходит очень серьезная эрозия этого пакта. Он еще держится, он крепкий, но он все больше разъедается.

По мнению Вадима Денисенко, события в Петропавловской Борщаговке имеют все признаки организованного действа (14-летний пацан, который перелезает через забор части, тут же подъезжает "медсестра-стримерша", а дальше люди, ненавидящие ТЦК и молчаливо воспринимающие их чувствуют.

"И здесь мы подходим к главному: почему они чувствуют свою безнаказанность? С одной стороны, потому что они в толпе. С другой, все знают таксу в ТЦК, и все реформы не имеют никакого результата. Многие знают о фиктивных врачах, которые за соответствующую таксу отвезут тебя на скорой "на свободу" и т.д. И главное, все вчера смогли увидеть: Жан Новосельцев спокойно может сдержать о "доме пыток" и ему ничего за это нет", – отметил эксперт.

Вадим Денисенко отмечает, если все это упростить: в 2022 году абсолютное большинство сказало: "я – это государство". В 2026 году абсолютное большинство говорит: "я за Украину, но государство мне не очень нравится". То есть мы возвращаемся к одной из самых больших проблем страны: мы образовались как политическая нация, но мы никак не можем образовать консенсус с государством.

Подытоживая эксперт отметил, пока горизонтальный договор о том, что можно, а что нельзя, относительно прочный, но мы имеем катастрофическую проблему увеличения разрыва и вражды между сегментированными политическими пузырьками. Без общенационального диалога – выйти из этого кризиса невозможно. Так же, как невозможно будет это сделать, если все виновные во вчерашней истории не будут жестко наказаны.

Также издание "Комментарии" сообщало — Буданов выступил с жестким заявлением после событий в Петропавловской Борщаговке.