Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Погода в июле будет нестабильной. Дождливые периоды будет резко сменять сильная жара и наоборот. Такой прогноз погоды сделал на ближайший месяц лета народный синоптик Леонид Горбань.

В начале июля лучше не забывать дома зонтик. Месяц начнется с дождей. Причем с достаточно сильных. Затем в течение нескольких дней также возможны дожди, но это уже будут незначительные осадки.

Средина июля будет, в основном, очень жаркой и сухой. Температура воздуха может подняться до +33 или даже больше. Небольшой дождь, который может пройти, сильно ситуацию не изменит, а жара после него лишь усилится. Температура начнет немного падать лишь в 20-х числах июля.

Закончится второй месяц лета также дождями. В некоторых районах, особенно на Западе, ливни будут очень сильными, что может снова спровоцировать сильные паводки в горных районах, считает Леонид Горбань. Дневная температура, при этом, резко упадет - до +22 или даже +20 градусов.

"Июль в этом году, как и июнь, может быть дождливым, а температура будет переменчивой. Однако в августе, наоборот, нас ожидает сухая и стабильно жаркая погода", - рассказал синоптик.

То, что в июле украинцев ждет аномальная жара подтвердил и Анатолий Прокопенко, заместитель директора Украинского гидрометцентра.

"Среднемесячная температура будет на уровне 20-25 градусов тепла и это на 1-2 градуса выше среднего. Также стоит ожидать гроз, ливней с градом и шквалами", - говорит Прокопенко.

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