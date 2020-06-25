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Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Июль в Украине начнется с дождей, местами очень сильных

сегодня, 13:03
Автор:

Виолетта Комаровская
Синоптики рассказали, какой будет погода в июле

Погода в июле будет нестабильной. Дождливые периоды будет резко сменять сильная жара и наоборот. Такой прогноз погоды сделал на ближайший месяц лета народный синоптик Леонид Горбань. 

В начале июля лучше не забывать дома зонтик. Месяц начнется с дождей. Причем с достаточно сильных. Затем в течение нескольких дней также возможны дожди, но это уже будут незначительные осадки. 

Средина июля будет, в основном, очень жаркой и сухой. Температура воздуха может подняться до +33 или даже больше. Небольшой дождь, который может пройти, сильно ситуацию не изменит, а жара после него лишь усилится. Температура начнет немного падать лишь в 20-х числах июля. 

Закончится второй месяц лета также дождями. В некоторых районах, особенно на Западе, ливни будут очень сильными, что может снова спровоцировать сильные паводки в горных районах, считает Леонид Горбань. Дневная температура, при этом, резко упадет - до +22 или даже +20 градусов.

"Июль в этом году, как и июнь, может быть дождливым, а температура будет переменчивой. Однако в августе, наоборот, нас ожидает сухая и стабильно жаркая погода", - рассказал синоптик. 

То, что в июле украинцев ждет аномальная жара подтвердил и Анатолий Прокопенко, заместитель директора Украинского гидрометцентра.

"Среднемесячная температура будет на уровне 20-25 градусов тепла и это на 1-2 градуса выше среднего. Также стоит ожидать гроз, ливней с градом и шквалами", - говорит Прокопенко. 

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Источник: https://www.segodnya.ua/ukraine/pogoda-v-iyule-mnogo-dozhdey-i-pik-zhary-na-pike-leta-1459388.html
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