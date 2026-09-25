Сделка на миллиард без конфискации имущества: почему государство получит вчетверо меньше, чем потеряло

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Недилько Ксения
Заключенное Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) соглашение о признании виновности с бывшим временно исполняющим обязанности главы Администрации Президента Сергеем Пашинским вызвало серьезные вопросы у политических экспертов. Политолог Артур Билоус подверг жесткой критике финансовые условия этой договоренности по делу о присвоении арестованных нефтепродуктов, указав на огромные потери для государства из-за инфляции.
Сергей Пашинский. Фото из открытых источников
Эксперт подчеркнул, что за двенадцать лет национальная валюта испытала существенное обесценение, однако финансовые обязательства в соглашении прокуроры зафиксировали исключительно в гривне без учета реальной стоимости нанесенного ущерба.
Отдельное возмущение Билоуса вызвал механизм распределения и выплаты этих денег. По условиям соглашения, непосредственно в государственный бюджет поступит всего 600 миллионов гривен, причем рассрочка на два с половиной года. Остальные 500 миллионов гривен направят на счета частных благотворительных организаций: 400 миллионов получит фонд "Вернись живым" Тараса Чмута, а 100 миллионов — организация "Сообщество Стерненко". При этом выплаты фонда Сергея Стерненко должны поступить через 30 дней, а фонда Чмута — за полгода.