Сделка на миллиард без конфискации имущества: почему государство получит вчетверо меньше, чем потеряло

Заключенное Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) соглашение о признании виновности с бывшим временно исполняющим обязанности главы Администрации Президента Сергеем Пашинским вызвало серьезные вопросы у политических экспертов. Политолог Артур Билоус подверг жесткой критике финансовые условия этой договоренности по делу о присвоении арестованных нефтепродуктов, указав на огромные потери для государства из-за инфляции.

Сергей Пашинский. Фото из открытых источников

"Специфическая арифметика вызывает множество вопросов, ведь 1,1 миллиарда гривен по курсу 2014 составили почти 100 миллионов долларов, — констатировал Артур Билоус, анализируя финансовые параметры сделки. — За курсом 2026 года эта сумма эквивалентна лишь около 25 миллионам долларов".

Эксперт подчеркнул, что за двенадцать лет национальная валюта испытала существенное обесценение, однако финансовые обязательства в соглашении прокуроры зафиксировали исключительно в гривне без учета реальной стоимости нанесенного ущерба.

"Отражает ли утвержденная сумма настоящий объем потерь государства и предусмотрели ли САП и ВАКС хоть какую-нибудь индексацию или компенсацию за потерю покупательной способности денег? Ответ очевиден: нет, – подчеркнул политолог. — Государство в итоге получит лишь малую долю реальной стоимости согласованных средств".

Отдельное возмущение Билоуса вызвал механизм распределения и выплаты этих денег. По условиям соглашения, непосредственно в государственный бюджет поступит всего 600 миллионов гривен, причем рассрочка на два с половиной года. Остальные 500 миллионов гривен направят на счета частных благотворительных организаций: 400 миллионов получит фонд "Вернись живым" Тараса Чмута, а 100 миллионов — организация "Сообщество Стерненко". При этом выплаты фонда Сергея Стерненко должны поступить через 30 дней, а фонда Чмута — за полгода.

"Официальные сообщения САП вообще не раскрывают, на основании каких критериев были выбраны именно эти структуры и как будет контролироваться выполнение обязательств, — резюмировал аналитик, резюмируя, что бюджет получит вчетверо меньше, чем украл фигурант, да еще с огромной задержкой. — С нашими антикоррупционными институтами полностью происходит что-то очень плохое".