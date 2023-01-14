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Резниченко за бюджетные деньги арендует бесплатный склад у скандального застройщика, – журналист

Журналист Станислав Речинский заявляет, что председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко за бюджетные 42,5 млн грн арендует бесплатный склад у застройщика Дениса Островского

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Журналист Станислав Речинский на свой странице в ФБ написал пост, что председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в мае 2022 года якобы заключил с фирмой ООО "Прайм Риелти-Сервис" договор за бюджетные деньги по аренде склада площадью  38,7 тыс. м.кв. по адресу ул. Любарского 98 за более чем 42,5 млн грн в месяц. Об этом свидетельствует подписанный договор между Валентином Резниченко и директором ООО "Прайм Риелти-Сервис" Светланой Ященко, который также опубликовал журналист. 

Резниченко за бюджетные деньги арендует бесплатный склад у скандального застройщика, – журналист

Валентин Резниченко. Фото: из открытых источников

В тоже время, как пишет журналист, склад компании "Новая почта" по ул. Малиновського 98А Днепропетровская ОВА для своих потребностей взяла в пользование бесплатно, что возможно и имеет под собой правовые основания для принудительного отчуждения или изъятия имущества в условиях военного положения.

"Договор с ООО "Прайм Риелти-Сервис" (42654069) еще действует, вероятно, половину суммы или даже больше идет Валентину Резниченко. Примечательно, что это первый известный случай в Украине с 24 февраля 2022 года, когда помещение было взято в аренду органами власти, а не передано или получено бесплатно во временное пользование. Аренда такого склада также завышена в 2-3 раза по сравнению с рыночными предложениями начала 2022 года  Также известно, что в Днепре и области множества пустых складов, но Валентину Резниченко был нужен именно этот склад", — пишет журналист  Станислав Речинский.

ООО "Прайм Риелти-Сервис", которому принадлежит указанный склад, согласно данным Youcontrol владеет Денис Островский, которого в Днепре журналисты называют человеком нардепа Вадима Нестеренко. 

Как пишут днепропетровские журналисты, Денису Островскому принадлежит  скандальный  ООО "СК "Стройинвест". Эта фирма в последние годы получает "лучше" подряды от Днепровского горсовета, властей и коммунальных предприятий Днепропетровской области. Среди них реконструкция новомосковского стадиона  "Металлург", детские и медицинские заведения. 

На деятельность Дениса Островского и его фирмы "СК "Стройинвест" в конце 2021 года обратили внимание правоохранительные органы, начав расследование относительно возможного присвоения средств при реконструкции стадиона школы №1 в городе Перещепино Днепропетровской области, которое заказал Департамент капитального строительства Днепропетровской облгосадминистрации в ООО "СК "Стройинвест" за 49,71 млн. грн. 

Также, как пишет журналист, НАБУ расследует подряды для фирмы Дениса Островского, которые выиграли тендера в Ровенской ОГА. 

В ноябре 2022 года журналисты "Схем" и Украинской правды опубликовали расследование, о том, как якобы при участии Валентина Резниченко и его тренера были "освоены" 1,5 млрд. грн на ремонте дорог области. 

В конце декабря 2022 года детективы НАБУ пришли с обысками к фигурантам расследования, связанного с "Большым строительством", среди которых председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. 

Резниченко за бюджетные деньги арендует бесплатный склад у скандального застройщика, – журналист - фото 2
Резниченко за бюджетные деньги арендует бесплатный склад у скандального застройщика, – журналист - фото 3
Резниченко за бюджетные деньги арендует бесплатный склад у скандального застройщика, – журналист - фото 4



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