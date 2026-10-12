Работодателей и работников в Украине ждут большие изменения: какой важный закон приняла Рада

Верховная Рада Украины 12 октября 2026 года приняла во втором чтении законопроект №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе". Документ предусматривает масштабное обновление системы охраны труда и переносит основной акцент с реагирования на несчастные случаи на их предупреждение.

Работники. Фото: из открытых источников

О нововведениях сообщила глава профильного парламентского комитета Елена Шуляк. По ее словам, действующая система во многом опирается на формальные требования, часть которых устарела. В результате работодатели нередко сталкиваются с наказанием за нарушение предписаний, тогда как реальная оценка опасностей на производстве отходит на второй план.

Новый подход предполагает, что предприятия должны будут оценивать профессиональные риски на каждом рабочем месте и принимать меры для их устранения или минимизации до возникновения происшествий. Приоритет получат устранение источника опасности, адаптация условий труда и коллективные средства защиты.

Законопроект также закрепляет понятия профессионального риска, инцидента, оценки рисков и рабочего места. Кроме того, предусматривается усиление процедур расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Одно из наиболее значимых изменений касается финансовой ответственности. Помимо административных и уголовных санкций, работодателя по решению суда смогут обязать возместить Фонду социального страхования расходы на выплаты пострадавшему работнику, если причиной вреда стали недостаточные меры безопасности.

Организации, которые проводят оценку безопасности труда, должны будут страховать свою ответственность. Отдельные гарантии предусмотрены для беременных женщин, недавно родивших матерей, несовершеннолетних работников и людей с инвалидностью.

Реформа также направлена на выполнение обязательств Украины перед Евросоюзом и приближение национального законодательства к европейским нормам и конвенциям Международной организации труда.

По словам Шуляк, изменения должны сделать охрану труда более эффективной и повысить ответственность бизнеса за безопасность сотрудников. Для работодателей это означает необходимость пересмотреть внутренние процедуры, а для работников – усиление механизмов защиты от производственных рисков.

Практический эффект реформы будет зависеть от дальнейшего внедрения новых требований и работы системы контроля за их соблюдением.

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