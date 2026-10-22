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Путин послал Трампа: не раньше какого времени появится новое переговорное окно возможностей

Кремль даже не готов подыгрывать Трампу перед выборами

22 октября 2026, 06:57
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Кравцев Сергей

После очередного раунда переговоров Путин фактически отправил Трампа. Война переходит в 2027г. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Путин послал Трампа: не раньше какого времени появится новое переговорное окно возможностей

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"По логике, Путин должен протянуть руку помощи Трампу и пойти на незначительную уступку, но принял решение, де-факто, послать Трампа и назначил переговоры на 10-е числа ноября. То есть уже после оглашения результатов выборов. Что это значит?", – отметил эксперт.

Он отмечает, во-первых, Путин делает ставку на уничтожение украинской экономики и на развал финансовой коалиции после мартовских выборов во Франции. Поэтому он не хочет слышать сейчас о заморозке войны.

Во-вторых, продолжает Вадим Денисенко, с большой вероятностью Путин искренне убежден, что Трамп никуда от него не денется. Хотя нужно честно сказать: закон Грэма не имел никакого шанса быть реально примененным. Здесь еще один важный момент, который он ждал всю свою жизнь: он может прямо послать президента США и ему ничего за это не будет.

"К сожалению, новое переговорное окно возможностей появится не раньше весны 2027 года", – подытожил политолог.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение боевых действий по нынешней линии фронта может стать реальным путем до завершения войны с Россией. Об этом он рассказал в интервью Fox News, отвечая на вопрос о готовности Киева рассмотреть соглашение, которое зафиксировало бы существующее положение на поле боя.

Журналист уточнил, согласилась бы Украина на такой вариант, сохранив контроль над большей частью своей территории. В ответ Зеленский заявил, что остановка боевых действий уже сейчас могла бы прекратить российские атаки и создать основание для дальнейших дипломатических шагов.

"Да, сейчас мы могли бы все заморозить. Я считаю, что это реальный путь к окончанию этой войны", – подчеркнул украинский президент.




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