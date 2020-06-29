«Против коронавируса 12 кругов»: подо Львовом устроили массовые купания в источнике (ВИДЕО)

Скриншот из видео

Во Львовской области люди без соблюдения социальной дистанции и масочного режима устроили массовые купания в небольшом источнике, который, как верят местные, может вылечить болезни. Видео события опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Виктор Католик.

По словам автора ролика, массовые купания состоялись в воскресенье, 28 июня.

Как известно из открытых источников, село Раковец расположено в радиусе 20 км возле Львова. Населенный пункт популярен своими старинными церквями и источником (он находится между Раковцем и Новоселкой). Люди верят, что источник является целебным, а купание в нем несет оздоровление и духовное обогащение. По поверью местных, вода из источника исцеляет от многих болезней, если обойти его босиком 12 раз.

Как десятки людей босиком обходят по кругу источник, умываются водой, можно увидеть на видео.

Напомним, в Минздраве сообщили, какие области не готовы к ослаблению карантина: добавилась Харьковщина.

Как сообщалось, рейд полиции показал, в каких регионах Украины больше всего нарушают правила карантина в ресторанах, кафе, магазинах и на пляжах.

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