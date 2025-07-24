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Протесты в Украине станут "оружием": на Западе предупредили о хитром плане Путина

Протестные акции в Украине не носят антивоенного характера, однако российская пропаганда пытается представить их в качестве выступлений против президента Зеленского и действий украинских военных.

24 июля 2025, 09:20
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Клименко Елена

Российская Федерация, которую все чаще называет мир государством-террористом, пытается использовать внутренние протесты в Украине как инструмент информационной войны. Кремль активно трансформирует эти события в средство влияния на международное мнение, стремясь снизить доверие к украинским властям и подорвать поддержку Киева со стороны западных партнеров. Об этом говорится в очередном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Протесты в Украине станут "оружием": на Западе предупредили о хитром плане Путина

Фото: 24 Канал

Несмотря на то, что украинские протесты не носят антивоенного характера, российские медиа и пропагандистские ресурсы извращают их содержание. В публичном пространстве России их представляют как выступления против президента Владимира Зеленского и против продолжения вооруженного сопротивления агрессии. Такие попытки манипуляций должны создать у западного общества ошибочное впечатление об усталости украинцев от войны и желании капитуляции.

Пропагандистская машина Кремля — от чиновников до телевизионных экспертов — использует протесты для распространения нарратива о якобы коррумпированной и нелегитимной украинской власти. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвинил Украину в хищении западной финансовой помощи. Депутаты Госдумы и другие прокремлевские вещатели также заявляли, что протестующие выступают не только против мобилизационных законов, но и против самого курса государства на сопротивление России.

Эти действия Кремля являются частью более широкой стратегии — Путин надеется, что российская армия сможет выдержать более долгую войну, чем Запад — и что внешняя поддержка Украины рано или поздно снизится. Россия системно пытается расшатать единство между Украиной, США и странами ЕС, спекулируя на внутренних сложностях украинского общества.

Аналитики ISW подчеркивают, что Москва вряд ли откажется от попыток использовать какие-либо социальные волнения в Украине. Ее цель – ослабить связи Киева с союзниками, дезинформировать международную аудиторию и повысить шансы российской армии на тактические достижения.

Как уже писали "Комментарии", президент Владимир Зеленский готов провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в любой момент даже завтра, чтобы обсудить прекращение войны, которую Россия ведет против Украины.  



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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-23-2025
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